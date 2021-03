Pandemia restringe voos e adia viagem de Abel Ferreira para Portugal

09/03/2021 | 22:04



O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, só deve viajar para Portugal, onde pretende rever seus familiares, na quinta-feira, por causa da grave crise sanitária do Brasil. O treinador esteve nesta terça-feira na Academia de Futebol e acompanhou os treinamentos.

As atividades não tiveram a participação de Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian, membros do primeiro grupo de folga, após a decisão da Copa do Brasil e o fim da temporada 2020.

Abel deverá ir a Lisboa em um voo humanitário liderado pelo governo português, feito por uma empresa aérea do país europeu. Há também a opção de uma companhia francesa. Abel, assim como qualquer outro passageiro, terá que apresentar exame PCR negativo, feito com 72 horas de antecedência, e cumprir 14 dias de quarentena domiciliar em solo português.

Com dois títulos conquistados (Copa Libertadores e Copa do Brasil) em quatro meses de trabalho, Abel escreveu uma mensagem nas redes sociais à torcida palmeirense. "A gratidão é a alma do coração. Obrigado em especial aos nossos jogadores, à toda minha comissão técnica, à diretoria e a todos os funcionários do CT, sem exceção, por podermos proporcionar mais uma alegria aos nossos adeptos. Todos Somos Um! Avanti, Palestra!"

O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, às 10h, quando vai se preparar para o jogo de quinta-feira, diante do São Caetano, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.