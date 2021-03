Expansão telefônica chega à região

Ademir Medici



A pioneira Companhia Telefônica do Estado de São Paulo cedia espaço à Companhia Telefônica Brasileira que, em 18 de abril de 1929, assinou contrato com a Prefeitura de São Bernardo estabelecendo as bases de um novo serviço telefônico na região.

A pesquisadora Maria Claudia Ferreira, do blog Santo André Ontem e Hoje, descobriu um artigo assinado por J. P. Gouvêa, chefe de contratos da Telefônica, na revista Sino Azul, edição de fevereiro de 1931.

Mais um belo artigo ilustrado, que deixa entender que as primeiras obras telefônicas relatadas aqui em Memória nas edições de ontem e segunda-feira apenas cruzaram o município de São Bernardo, para servir à Capital e a Santos.

Neste meio-tempo, a região desenvolveu seu parque industrial, daí a necessidade de se construir redes externas nos distritos de Santo André e São Caetano, melhorando as da Vila de São Bernardo. As redes internas foram inauguradas em 17 de janeiro de 1931.

Vila de São Bernardo, Santo André e São Caetano passaram a ser ligadas entre si e a São Paulo por circuitos de cobre. Santo André e São Caetano ganharam estações próprias, especialmente construídas, com mesas telefônicas fornecidas pela ‘Western Eletric Company’.

O articulista não cita onde se localizavam as três estações do futuro ABC. Maria Claudia informa que a de Santo André ficava na Rua Xavier de Toledo.

No artigo, J. P. Gouvêa informa que a linha que formava os distritos de Ribeirão Pires (incluindo Mauá) e Paranapiacaba não possuíam serviço telefônico em 1931, e que deveria ser iniciado estudo a respeito.

Diário há meio século

Quarta-feira, 10 de março de 1971 – ano 13, edição 1481

Manchete – Nova tática dos Estados Unidos na guerra do Vietnã

Washington (AFP e Serviço Local) – O secretário de Defesa Melvin Laird anunciou a elaboração de uma nova estratégia norte-americana intitulada dissuasão realista, inspirada no princípio da destruição total.

Mauá – “Somente a partir do momento em que houver saneamento básico, dentro de uma diretriz urbanística com características gerais de benefícios, é que se poderá elaborar um plano de saúde à altura das necessidades e das exigências de uma cidade”.

Cf. o Dr. Joaquim dos Reis, médico-chefe do posto de saúde do Estado em Mauá.

São Bernardo – Sociedade Amigos de Vila Mussolini tem novo presidente: Antonio Marcelino de Almeida.

Cultura & Lazer – As bandinhas mirins estão crescendo em todo o ABC.

Em 10 de março de...

1901 – A cidade de São Paulo inaugurava na Praça da República equipamentos de montanhas-russas, com várias atrações, entre as quais ‘o invencível Hércules’, que arrebentaria correntes amarradas a um carro e a dois cavalos.

1921 – O 1º Grupo Escolar de Santo André comemorou, com uma sessão cívica, a data que relembra a promulgação da Constituição da República.

Roma, 10 (UP) – Guerra de jornais. Jovens fascistas queimam 4.000 exemplares do Avanti, órgão oficial do Partido Socialista. Uma represália contra os empregados do correio e das estradas de ferro, que destruíam os jornais nacionalistas dirigidos aos assinantes e vendedores das províncias.

1956 – Entra em funcionamento em Santo André a chamada “semana inglesa”, segundo lei sancionada pelo prefeito Pedro Dell’Antonia: o comércio da cidade tinha que fechar às 13h do sábado.

Iniciado no Pacaembu o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, com equipes de São Paulo, Uruguai e Argentina. No primeiro jogo, Corinthians 2, Nacional, campeão do Uruguai, 1, gols de Baltazar e Paulo para o Corinthians e Mañana para o Nacional.

Municípios paulistas

Eldorado. Elevado a município por lei provincial de 10 de março de 1842, quando se separa de Iguape. Nome anterior: Xiririca. Referência: Caverna do Diabo.

Ituverava. Elevado a município por lei provincial de 10 de março de 1885, quando se separa de Franca. Nome anterior: Nossa Senhora do Carmo.

Monte Aprazível. Elevado a município em 1924, quando se separa de São José do Rio Preto.

