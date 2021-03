Como anda a saúde dos seus rins?

Do Diário do Grande ABC



Amanhã, 11 de março, o Dia Mundial do Rim. Estudo divulgado em 2020 pelo periódico científico The Lancet apontava que em 2017 existiam perto de 700 milhões de pessoas com problemas renais crônicos no mundo e 1,2 milhão de mortes ao ano em razão do problema. No Brasil estima-se que atualmente aproximadamente 10 milhões de pessoas têm algum tipo de comprometimento nos rins e cerca de 133 mil dependem de diálise. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, esse número cresceu 100% nos últimos dez anos. A cada ano, mais de 20 mil pacientes entram em hemodiálise, com taxa de mortalidade de 15% ao ano. Mais de 70% dos pacientes que iniciam a diálise descobrem a doença quando os rins já estão gravemente comprometidos.

Responsáveis por funções vitais do corpo, rins merecem atenção. Quando deixam de trabalhar em toda potencialidade, comprometimento pode ser grande e, em alguns casos, esses problemas são silenciosos e de diagnóstico tardio. Em casos mais severos, paciente pode desenvolver DRCs (Doenças Renais Crônicas), afetando filtragem do sangue e todo desempenho da estrutura renal. Então, seja responsável com a saúde e confira as dicas para melhor cuidar dos rins:

Manter diabetes e pressão sob controle – diabetes e hipertensão arterial fora de controle aumentam os riscos de desenvolver insuficiência ou doença renal crônica. Obesidade e sedentarismo prejudicam da mesma forma.

Alimentação equilibrada – recomenda-se controlar a ingestão de gordura, introduzir alimentos ricos em vitaminas e fibras na dieta cotidiana. Alimentação equilibrada será sempre benéfica aos rins. Pacientes já com alguma disfunção também precisam controlar a ingestão de proteínas.

Consumo de álcool – bebida em excesso não faz bem à saúde. O consumo excessivo está relacionado a diversas patologias, mais comumente hepáticas, mas também renais.

Automedicação – automedicação é vilã para o sistema renal. Os anti-inflamatórios, em geral, são muito perigosos e seu uso indiscriminado pode levar à perda da função renal.

Fumo – cigarro é outro vilão dos rins. Além de causar câncer de pulmão, é o principal fator de risco para câncer de bexiga e está relacionado ao tumor de rim, sem contar o prejuízo que traz ao sistema circulatório como um todo.

Desidratação – beba água. A desidratação também pode acontecer de forma silenciosa. Esportistas amadores perdem, em média, um litro de água por hora em exercícios mais intensos. Beba líquido suficiente para que a urina saia clara. Urina muito concentrada (escura) nos alerta que a quantidade de líquidos não está sendo suficiente.

Flávio Ordones é médico urologista e integrante da SBU (Sociedade Brasileira), EAU (Europeia) e AUA (Americana) de Urologia.



PALAVRA DO LEITOR

Fachin e Lula – 1

Confesso que tive ânsia de vômito ao saber da decisão do ministro Edson Fachin referente à anulação de condenações proferidas na Operação Lava Jato (Política, ontem). Como dizem, o Brasil não é para principiantes. Aqui o poste faz xixi no cachorro e é um passo para frente e 20 para trás! Este País não tem jeito.

Walmir Ciosani

São Bernardo



Fachin e Lula – 2

Pelo andar da carruagem em Brasília e pela imparcialidade do STF (Supremo Tribunal Federal) – em especial do petista Fachin, travestido de ministro – podemos encher o peito e dizer que Brasil e corrupção têm tudo a ver! Estamos no caminho errado, sempre. E ainda afirmou que em Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, todos eram desonestos. Parabéns, Fachin! Você é o ‘cara’.

Zureia Baruch Jr.

Capital



Fachin e Lula – 3

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), coloca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como elegível. Isso tem como base a manifestação recente nos processos tramitando em outras áreas do Judiciário. É situação que muda o quadro político e vai contribuir para elevar o nível da próxima eleição em todo o Brasil. É a possibilidade efetiva de disputa entre radicais conservadores e os progressistas.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Fachin e Lula – 4

Eis que um belo dia o ministro Edson Fachin desperta de sono profundo e resolve agir. Todos à sua volta estão estupefatos. Desde os mais renomados estudiosos até aqueles que nada entendem. Mas para que serve estudar e entender o direito se em uma canetada o ministro joga por terra trabalho de anos e que tanto bem causou ao Brasil? Seria a ‘PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da bengala’ fazendo estrago? Dizem alguns que Fachin democratizou a impunidade, causou insegurança jurídica, fez malabarismo jurídico e começa tudo novamente. Já imaginaram o custo disso? E como diriam alguns, essa decisão tem método. Bem ali na frente tem a prescrição. E depois somos obrigados a ouvir ministros dizerem que processo não tem capa. Ah, entendi! Esses processos já chegam sem capa.

Luciana Lins

Campinas (SP)



Lula

É Lula de novo, nos braços do povo! Agora o Brasil melhora.

Juvenal Avelino Suzélido

Jundiaí (SP)



Sem mimimi

Em qual planeta vive o eleitor não arrependido de Jair Bolsonaro? Ailton Natalino de Lima acerta quando percebe que há muitos leitores críticos ao governo de seu ‘mito’ (Votei certo!, dia 7). Mas erra ao chamar o jornal e seus leitores de aproveitadores em outro termo menos educado. Ele e seu ‘mito’ ignoram regras básicas de convivência e segurança. Mas não é só isso: a comitiva de Ernesto Araújo saiu desmascarada do Brasil e passou vergonha tendo que usar máscara em solo israelense. E para quê? Comprar spray ineficaz contra o coronavírus. O governo federal tem responsabilidade sobre os Estados. Não fez o básico na saúde para conter o vírus, e, sim, houve descuido da população. Mas quem deve dar o exemplo? As autoridades que são pagas para nos representar e que, no entanto, flertam com o vírus e suas variantes (algumas genuinamente brasileiras, total mérito do Executivo, não culpe outros carnavais) em exibições públicas de ignorância, descaso e escárnio. Chega de ‘mimimi’, senhor Ailton! Siga a dica do seu presidente.

Ricardo Barreto

São Bernardo