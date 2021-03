Criança aguarda há um ano por cirurgia em São Bernardo

Aline Melo



10/03/2021 | 00:10



O pequeno Lucas Vieira Santucci, morador de São Bernardo, tem 1 ano e 3 meses, e, apesar de ainda ser um bebê, já enfrenta importantes desafios. A criança nasceu com lábio leporino, má-formação genética que afeta um a cada 500 bebês no Brasil. A condição causa fenda no lábio superior, podendo chegar até a narina, causando dificuldades de fala, alimentação e respiração. Apesar de ter sido operado aos 4 meses, os pontos da cirurgia abriram no dia seguinte e, de acordo com a mãe, a motorista desempregada Eliane Bueno Santucci, 31 anos, há mais de um ano o bebê aguarda novo procedimento.

Eliane explica que a cirurgia foi dia 27 de fevereiro de 2020, mas que bastou um sorriso para que os pontos no lábio de Lucas se rompessem. No dia seguinte, a mãe o levou ao Hospital de Clínicas, no Alvarenga, onde o procedimento foi feito, mas foi orientada a retornar em uma semana para falar com o médico. Na data marcada, passou a criança em consulta com o cirurgião, que afirmou que seria preciso esperar que todos pontos caíssem para nova intervenção.

Quando voltaram ao hospital, em março, iniciava-se a pandemia de Covid e todos os procedimentos que não eram considerados de urgência foram adiados por prazo indeterminado, a fim de que o sistema de saúde estivesse pronto para atender as pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. “Mas o caso dele também é urgente. Ele não se alimenta direito, é muito menor do que meus outros filhos eram na idade dele. Tem problemas para aprender as palavras e até já perdeu um dos dentes”, afirmou a mãe.

Em uma das ocasiões em que voltou ao médico com Lucas, Eliane foi informada por um médico de que havia uma fratura na mandíbula do filho e, em uma clínica para atendimento odontológico da Prefeitura, a criança passou por procedimento que consistiu em lixar o que parecia a ponta do osso. “Depois notaram que, na verdade, era o dente, que ele perdeu pouco tempo depois”, relembrou a munícipe. “Há mais de um ano corro com ele para cima e para baixo. Ele puxa a parte do lábio que está solta e tenho medo que se machuque. Além disso, tenho outros dois filhos, de 8 e 3 anos, e não posso descuidar dele, porque qualquer coisa que coloque na boca pode se machucar”, concluiu.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo não comentou sobre o procedimento malsucedido realizado em fevereiro de 2020 e informou, por meio de nota, que a criança está sendo acompanhada pela equipe do Hospital de Clínicas e será operada no momento oportuno do tratamento.