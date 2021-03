Após dez dias de folga, Inter começa a temporada 2021 sob o comando de Ramírez

09/03/2021 | 19:53



Os jogadores que levaram o Internacional ao vice-campeonato brasileiro voltaram aos treinamentos, nesta terça-feira, após dez dias de folga. Os atletas foram recepcionados pela nova comissão técnica, dirigida pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez.

Ramírez vai comandar dentro de campo o time gaúcho pela primeira vez no domingo, às 16h, contra o Ypiranga, no Estádio Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, competição que o time colorado soma quatro pontos até agora.

O primeiro dia de treino na temporada 2021 foi em dois turnos. Pela manhã, após os exames de covid, os atletas foram submetidos a avaliações físicas para que um planejamento de atividades fosse previsto para os próximos dias.

À tarde, o grupo foi para o campo do CT Parque Gigante, onde realizou trabalhos com bola e o técnico Ramirez pôde ver de perto o desempenho de seus principais jogadores do elenco. Troca de passes e valorização da posse de bola em campo reduzido foram intensamente treinados.

Ramírez volta a orientar o elenco do Internacional nesta quarta-feira pela manhã, assim como na quinta e sexta-feira. No sábado, véspera do compromisso pelo Gauchão, o trabalho está previsto para as 16h30.