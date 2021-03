Estado de SP tem 517 mortes pela covid em 24h, recorde desde o início da pandemia

09/03/2021 | 19:19



O Estado de São Paulo registrou 517 mortes pela covid-19 nesta terça-feira, 9, número mais alto desde o começo da pandemia. Até então o recorde era do último dia 2, quando 468 perderam a vida em um período de 24 horas. O número de casos continua subindo, é o mais alto deste ano, com 16.058 infectados.

Os dados desta terça-feira, no entanto, podem incluir óbitos e casos que não foram contabilizados durante o final de semana. Isso acontece porque nem todas as secretarias municipais repassam os dados para o governo estadual no sábado e no domingo.

A média móvel de mortes (referente aos dados dos últimos sete dias) é de 298, recorde desde o início da crise sanitária, há um ano. Segundo números da Secretaria de Saúde, o Estado tem o total de 62.101 óbitos e 2.134.020 de casos confirmados durante toda a pandemia. Do total de pessoas doentes, 1.898.463 estão recuperadas.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 82,8% na Grande São Paulo e 82% no Estado. O número de pacientes internados é de 20.314, sendo 11.342 em enfermaria e 8.972 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta terça-feira.

Desde o sábado, 6, o Estado entrou na fase vermelha do programa paulista de combate à covid-19. Neste nível mais restritivo, apenas serviços essenciais, como farmácias e supermercados, podem ficar abertos. A gestão João Doria (PSDB) também permitiu escolas e cerimônias religiosas.