Marília Gabriela passa por cirurgia após descobrir câncer de pele no nariz

09/03/2021 | 17:22



Marília Gabriela, 72, foi diagnosticada com câncer de pele na narina esquerda. Na noite desta segunda-feira, 8, a apresentadora e atriz passou por uma cirurgia de retirada do tumor.

No Instagram, ela compartilhou uma foto com os curativos pós-cirúrgicos e tranquilizou os fãs afirmando que já recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Meu Dia Internacional da Mulher! Deu-se com uma espinha que apareceu na minha narina esquerda e não saía mais, meu querido médico não gostou do que viu e me mandou para exames aprofundados que resultaram, uma semana e meia depois (hoje), numa cirurgia para retirada de um sorrateiro carcinoma basocelular", explicou Marília nas suas redes sociais.

"Passei uma semana bem da estressante... até hoje. Recebi alta agora há pouco, tenho um chumaço me entupindo o nariz que deve ficar assim até a sexta-feira e, importante, um conselho a dar: usem protetor solar, de preferência até dentro de casa, sempre", recomendou ela.

A apresentadora explicou que só usava protetor solar na adolescência, porém, depois do câncer de pele, ela irá se cuidar mais. "Como disse meu cirurgião, dr. Luiz Roberto Terzian, quando argumentei que tomei sol pra valer e sem protetor, 'só' na adolescência: 'Não importa, tomou sol uma vez, na idade que for, é pra sempre'. Anotado e passado pra frente".

Nos comentários da publicação, diversos seguidores e amigos desejaram melhoras à Gabriela. "Você é forte, vai ficar zerada", disse Vera Fischer. "Melhoras", escreveu Lulu Santos. "Que susto Gabi. Fique bem, querida", desejou Maria Fernanda Cândido.