Sampaoli descarta a possibilidade de imitar Bielsa no comando do Olympique

09/03/2021 | 15:27



Jorge Sampaoli concedeu sua primeira entrevista coletiva, nesta terça-feira, como treinador do Olympique de Marselha. O argentino fez questão de diferenciar seu estilo com o do compatriota Marcelo Bielsa, treinador que o inspira e que também trabalhou no clube francês.

"Para muitos treinadores, Marcelo Bielsa é uma referência e para mim também em particular. Tenho acompanhado cada uma das suas equipes e me sinto ideologicamente próximo dele no jogo, mas não pretendo tentar imitá-lo. Existem certos ídolos em certos lugares, mas eu tenho meu próprio jeito de fazer a diferença", disse o treinador, que trabalhou na última temporada no Atlético-MG e no Santos em 2019.

Sampaoli aproveitou para revelar alguns dos motivos que o fizeram aceitar a proposta do Olympique. "Conheço este clube há muito tempo. Escolhi pela cultura da cidade, essa identificação popular, com a forma como vivo as emoções. Senti imensa alegria em participar deste projeto."

Sampaoli dirigiu o time pela primeira vez na segunda-feira e decidiu a escalação, sem anunciá-la, nesta terça-feira. Ele vai fazer sua estreia no comando da equipe nesta quarta-feira, diante do Rennes, pela 28ª rodada do Campeonato Francês, competição na qual o Olympique é apenas o 8º colocado, com 40 pontos. A liderança é do Lille, com 62, seguido pelo Pareis Saint-Germain (60) e Lyon (59).