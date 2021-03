Polícia Federal prende sete com pistolas, fuzil e 1,1 tonelada de cocaína no Porto de Santos

09/03/2021 | 15:19



Em ação conjunta com a Receita Federal de Santos, a Polícia Federal nesta terça, 9, prendeu sete pessoas, entre elas dois caminhoneiros, no interior de um Terminal no Porto de Santos, logo após terem colocado 32 malas de cocaína no interior de um container que seguiria para Antuérpia, na Bélgica. O grupo foi autuado em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes e porte ilegal de arma e fogo.

Após câmeras de vigilância flagrarem movimentação suspeita de um caminhão no interior do Terminal, agentes da PF e do fisco abordaram o veículo e encontraram, além do motorista, cinco indivíduos escondidos na boleia do caminhão. Todos estavam usando roupas pretas e ''toucas ninja'', segundo a PF.

No interior da boleia, a corporação localizou e apreendeu duas pistolas calibre.40, munições e um fuzil calibre .556, além de diversos lacres de containers íntegros, um alicate corta frio e cinco celulares.

Depois, ao inspecionar o container violado pelo grupo criminoso, os agentes da PF encontraram 32 bolsas contendo tabletes de cocaína, totalizando 1111 quilos do entorpecente.

A corporação apontou ainda que identificou o envolvimento de um funcionário do Terminal Portuário que auxiliou a empreitada criminosa. Ele também foi preso em flagrante.