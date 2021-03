Procurador-geral da Justiça diz que paralisação do futebol em São Paulo é imprescindível

09/03/2021 | 14:40



O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, voltou a afirmar que o futebol paulista deve ser paralisado durante o agravamento da pandemia de covid-19 que assola o País, com aumento significativo dos casos no Estado. Ele ressaltou nesta terça-feira que a suspensão dos eventos esportivos "torna-se imprescindível" considerando o recrudescimento do surto global da doença.

De acordo com o Ministério Público, a recomendação da paralisação dos eventos presenciais seria apenas enquanto São Paulo passa pela fase vermelha, na qual atividades não essenciais são impossibilitadas na cidade. Uma nova avaliação está marcada para o próximo dia 19. Até lá, o Estado não terão mudança de fase.

"O procurador-geral de Justiça fez sua recomendação ao governador João Doria, conforme o Aviso 5/21 a ser publicado no ''Diário Oficial'' nesta quarta-feira, que, ''à luz dos princípios da prevenção e precaução em matéria de saúde pública, tome as devidas providências para suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo''", informou a nota oficial da Procuradoria-Geral de Justiça.

"Na recomendação, Sarrubbo destacou os diplomas legais e os acórdãos do Supremo Tribunal Federal que fundamentam a sua decisão, assim como enfatizou que ''o recrudescimento da situação causada pela covid-19, com o aumento do número diário de pessoas infectadas, de internações e de mortes'' levou o governo a incluir todas as regiões do Estado na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. Portanto, a suspensão das atividades religiosas coletivas e dos eventos esportivos torna-se imprescindível", prosseguiu.

João Doria e a Federação Paulista de Futebol (FPF) se mostraram contra a paralisação do Campeonato Paulista garantindo que o futebol segue todos os protocolos de segurança e não há a presença de público nos estádios. Não levaram em conta as aglomerações, como ocorreu na decisão da Copa do Brasil por parte de torcedores do Palmeiras nem o surto que o Corinthians foi acometido na semana passada.

Sarrubbo assinou a solicitação nesta terça-feira. De acordo com o procurador-geral de Justiça, se faz necessário a paralisação do futebol considerando o aumento do número diário de pessoas infectadas, de internações e de mortes no Estado de São Paulo.

"Na segunda, os médicos que integram o gabinete de crise instituído pela PGJ para orientar os promotores e procuradores de Justiça no enfrentamento à pandemia apontaram a taxa de ocupação dos leitos de UTI e o maior índice de transmissibilidade das novas cepas do coronavírus como fatores críticos neste momento da crise sanitária", finalizou a nota oficial.

Já foram realizadas três rodadas do Campeonato Paulista e, a princípio, os jogos deste final de semana estão mantidos. Infectologistas também dizem que o risco é grande de contaminação entre jogadores e também seus familiares. A FPF ainda não se pronunciou sobre essa nova "solicitação". No Brasil, o futebol regional parou em Santa Catarina, Paraná e no Acre. E em alguns outros estão suspensos parcialmente, como no Ceará.