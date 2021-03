Seychelles reabre para turistas, inclusive do Brasil; saiba por que é lá que dizem ficar o paraíso

Redação

09/03/2021



O arquipélago de Seychelles, situado no Oceano Índico, ao leste da costa da África, foi desenvolveu uma campanha de imunização abrangente contra a covid-19 e, agora, começa a colher os frutos. A partir de 25 de março, o país estará aberto a turistas de quase todo o mundo, inclusive do Brasil. Viajantes da África do Sul seguem vetados de entrar na região, segundo anúncio foi feito por Sylvestre Radegonde, ministro de Relações Exteriores e Turismo.

Seychelles reabre com teste PCR obrigatório

Os estrangeiros autorizados a entrar em Seychelles deverão apresentar um teste PCR negativo realizado 72 horas antes do embarque. Uma vez no destino, não haverá quarentena ou qualquer tipo de restrição de mobilidade.

Nos hotéis, todas as áreas comuns estarão abertas, incluindo bares, piscinas, spas e clubes infantis. No entanto, o uso de máscaras, a higienização regular das mãos e o distanciamento social serão exigidos em todos os estabelecimentos.

“A campanha de vacinação tem tido bastante sucesso (em Seychelles). O governo tem feito tudo que está ao seu alcance para garantir que a população seja protegida. Chegamos ao ponto em que abrir ainda mais nossas fronteiras representa um passo importante para a nossa recuperação econômica”, afirmou, por nota, o ministro.

O que fazer em Seychelles

Depois de ser sido escolhida como destino de lua de mel pelo príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, Seychelles ficou famosa como destino de luxo em todo o mundo. O lugar, de fato, reúne diversos predicados. Talvez seja o único lugar do mundo que merece, de fato, o título de paraíso. Afinal, é lá que fica o Vallée de Mai, um jardim frondoso com árvores endêmicas que, segundo os nativos, teria sido o palco do lendário Jardim do Éden.

Lendas à parte, o arquipélago tem diversas ilhas turísticas, a exemplo de Mahé, a principal e onde fica o aeroporto internacional, Praslin, palco do Vallée de Mai, e La Digue. Esta ultima é famosa por abrigar Anse Source d’Argent, praia que já foi eleita pela National Geographic como a mais bonita do mundo.

