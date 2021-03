Prêmio do Sindicato dos Produtores anuncia longas indicados na categoria Melhor Filme e revela favoritos ao Oscar

09/03/2021 | 14:10



A premiação PGA Awards, sigla de Producers Guild of America, ou Prêmio do Sindicato dos Produtores, anunciou a lista dos dez longas indicados na categoria de Melhor Filme. As informações são da revista Variety, que afirma que os nomes podem apontar um termômetro do Oscar 2021.

Entre os filmes indicados, três estão disponíveis na Netflix: Mank, A Voz Suprema do Blues e Os Sete de Chicago. Outros três longas podem ser assistidos na Amazon Prime Video: Uma Noite em Miami, O som do Silêncio e Borat: Fita de Cinema Seguinte.

Um dos destaques da lista é Borat, que pode aparecer nas nomeações do Oscar de Melhor Filme. O Prêmio do Sindicato dos Produtores ocorrerá de modo virtual, no dia 24 de março de 2021. Confira, a seguir, a lista dos dez indicados:

Melhor Filme

Mank

A Voz Suprema do Blues

Os Sete de Chicago

Uma Noite em Miami

O som do Silêncio

Borat: Fita de Cinema Seguinte

Judas e o Messias Negro

Minari

Nomadland

Bela Vingança