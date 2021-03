09/03/2021 | 13:10



Boas notícias sobre o estado de saúde de Edson, da dupla com Hudson, foram reveladas na manhã desta terça-feira, dia 9. Depois de o cantor sertanejo ser transferido de hospital e ir para a UTI, seu quadro está melhorando.

Em conversa com a assessoria de imprensa do músico, soube-se que, apesar de ele estar na unidade de tratamento intensivo para tratar do novo coronavírus, seu quadro apresenta boa evolução.

Ele está internado desde o último dia 5 de março. Melhoras ao cantor!