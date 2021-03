Em crise, família real muda de ideia e descarta comunicado que falava de amor e preocupação por príncipe Harry e Meghan Markle

09/03/2021 | 12:10



Após a entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry para Oprah Winfrey, a família real ainda não divulgou um comunicado para falar sobre o assunto. E parece que esse pronunciamento não acontecerá tão cedo, já que segundo informações do Metro UK, a Rainha Elizabeth II se recusou a assinar qualquer comunicado e pediu mais tempo para pensar antes de assinar algum documento.

Ainda de acordo com a publicação, representantes da família real estão reunidos para discutir essa crise, principalmente após ter sido revelado que membros da realeza teriam questionado sobre o quão escura seria a pele de Archie Harrison, filho de Meghan e Harry, que nasceu em maio de 2019.

Outras revelações ainda indicam que a Duquesa de Sussex não recebeu ajuda quando estava enfrentando problemas com sua saúde mental.

O Palácio de Buckingham ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas deve divulgar alguma resposta para essas alegações e, segundo informações do The Times, antes a família real iria falar do amor e a preocupação pelo casal - algo que já foi descartado.

Uma declaração poderia ajudar a diminuir as tensões, mas parece que a rainha quer ter mais tempo para pensar antes de divulgar a sua resposta sobre as declarações de Meghan e Harry.

Representantes ainda informaram que já prepararam alguns comunicados, inclusive horas após a entrevista ir ao ar. Porém, foi concordado que, no meio desta crise, uma resposta teria que ser aprovada pela rainha, por príncipe Philip e também pelos príncipes Charles e William, segundo contou o The Telegraph.

Fontes dizem que este é o teste mais difícil que a família real enfrenta em décadas. Uma pessoa próxima informou que eles precisam encontrar o tom certo com seu pronunciamento em vez de criar uma reação automática.