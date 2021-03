Bruna Marquezine surpreende ao responder comentário de Enzo Celulari e internautas comemoram: Não estava preparada para isso!

09/03/2021 | 12:10



Será que agora é oficial? Depois que Enzo Celulari surpreendeu ao comentar uma foto no Instagram de Bruna Marquezine com um romântico Eu te amo, na madrugada desta terça-feira, dia 9, a atriz respondeu ao comentário do filho de Cláudia Raia e parece ter confirmado os boatos de que os dois estariam envolvidos em um relacionamento.

De modo bem direto, Bruna emocionou os seguidores ao dar a seguinte resposta ao empresário:

Eu te amo. Muito.

Os internautas, é claro, comemoraram a declaração da atriz:

Uau, não estava preparada para isso!, comentou um fã;

Muito feliz por você ter finalmente achado um homem de valor, comemorou outro;

Você merece ser feliz!, destacou um terceiro seguidor.

Bruna Marquezine e Enzo Celulari são alvos de rumores de que estariam vivendo um affair desde o início de 2020, e nas últimas semanas acabaram fortalecendo esses rumores depois de publicarem fotos em locais semelhantes e supostamente terem feito uma viagem romântica.

E aí, será que esse casal é real mesmo?