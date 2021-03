Turismo na Ilha da Madeira: 8 experiências para aventureiros

Redação

O turismo na Ilha da Madeira, destino português situado em meio ao Oceano Atlântico, reúne paisagens deslumbrantes, que vão desde praias de água cristalina até florestas exuberantes, com rios e cachoeiras. Este refúgio de natureza não só oferece belos cenários para explorar, mas também experiências excelentes para uma boa descarga de adrenalina. Abaixo, confira algumas atrações para viajantes que amam aventuras.

Turismo na Ilha da Madeira: experiências para aventureiros

1. Asa-delta e parapente

Nem o céu é o limite para quem quer fazer turismo na Ilha da Madeira e viver experiências radicais. Devido à geografia do local, voos de asa-delta e parapente são inesquecíveis, com vistas das montanhas e do litoral. Há bons lugares para decolar em todo o território, como o Pico da Cruz e Mirante da Madalena.

2. Canyoning

Um desafio emocionante para os viciados em esportes de adrenalina, o canyoning leva os aventureiros a explorar uma ribeira e ultrapassar seus diversos obstáculos, descendo cachoeiras, observando animais em seu habitat natural e aproveitando o total contato com a natureza. Isso é possível com técnicas que combinam rapel, escalada, natação e saltos.

3. Coasteering

Enquanto o canyoning explora as ribeiras madeirenses, o coasteering é a experiência de explorar a costa e suas escarpas sobre as baías, grutas e recantos com águas translúcidas, em uma combinação de rapel, escalada e saltos para o mar. Um dos melhores locais para isso é a Reserva Natural da Ponta de São Lourenço, que tem um bom percurso para explorar as belezas da Baía d’Abra.

4. Escalada

O território da Madeira é montanhoso e acidentado. Por isso, há muitas falésias espalhadas pela costa. São paredes sólidas de rocha basáltica, perfeitas para praticar escalada tradicional. É possível praticar a atividade em diversos pontos, que oferecem cenários deslumbrantes.

5. Mergulho

Também é possível viver experiências inesquecíveis embaixo d’água. A vida marinha do mar que rodeia a Ilha da Madeira é riquíssima. O viajante consegue ver de perto anêmonas, corais negros, moreias, meros, mantas e até lobos-marinhos. Há diversas escolas e empresas que levam os turistas para mergulhar, com assistência até para quem nunca realizou esse tipo de atividade.

6. Mountain biking

São muitos os caminhos para conhecer as belezas do destino sobre duas rodas – alguns até mesmo com obstáculos. Além da aventura da pedalada, os turistas podem explorar o interior da floresta Laurissilva, um Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, e conferir vistas impressionantes dos inúmeros mirantes.

7. Stand Up Paddle

Outra atividade que o mar tranquilo da ilha possibilita é o Stand up Paddle, indicado para todos, desde famílias com crianças até aqueles que gostam de aventuras mais tranquilas. Esse esporte permite fazer exercício físico e apreciar a magnífica encosta do destino.

8. Windsurfe

O mar calmo da Ilha da Madeira, com ondulação reduzida e vento constante, é perfeito para a prática do windsurfe. Para quem já pratica, é possível alugar todo o equipamento em empresas especializadas. Para quem nunca tentou, a dica é aprender com instrutores.

