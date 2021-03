Acusada de promover aglomeração, Mariana Rios revela que recebeu reclamações até mesmo do governador de São Paulo

09/03/2021 | 11:11



Mariana Rios acabou publicando um depoimento em suas redes sociais após se envolver em uma polêmica e ser acusada por internautas de promover uma festa com aglomeração em sua residência na última sexta-feira, dia 5 - e até mesmo o governador João Dória acabou envolvido.

A cantora começou o vídeo de sete minutos de duração, postado em seu Instagram, afirmando que não tem o costume de se pronunciar sobre sua vida pessoal, mas que não poderia deixar seu nome envolvido em uma mentira.

- Eu sempre agi com muita cautela e responsabilidade na minha vida pessoal e na minha carreira. Tenho um apreço não só pela minha vida e pela vida dos outros, e eu também tomo muito cuidado com o que eu falo e com as minhas atitudes porque sei que, como artista, eu influencio. Eu tenho uma responsabilidade grande. O meu nome foi envolvido em uma mentira e, a partir desse momento, me sinto no direito de contar o que de fato aconteceu.

Rios então conta que, ao invés de uma festa, o que ocorreu em sua casa foi uma confraternização entre ela e seus três amigos mais próximos, que se reuniram para uma noite de música:

- Na sexta-feira, eu e mais três amigos estávamos em casa, um dia antes de ser decretado o lockdown em São Paulo, e nós estávamos dentro de casa, escutando música e com o microfone ligado ao piano. Vocês sabem que eu toco o dia inteiro, eu canto o dia inteiro e, naquela noite, estávamos em quatro pessoas dentro da minha casa. Um momento de distração. Nós quatro estávamos cantando, tocando piano e nos distraindo.

A atriz mora em uma casa alugada, que pertence ao filho do governador João Dória e fica exatamente ao lado da residência do próprio político. Ela também acabou tendo que esclarecer essa questão, já que os boatos afirmavam que ela havia alugado o local apenas para realizar a suposta festa:

- A mentira da história está na parte em que dizem que eu aluguei a casa do governador do Estado de São Paulo para dar uma festa. A casa é minha há dois anos, eu moro aqui há dois anos e não dei nenhuma festa. Estávamos eu e mais três amigos cantando com uma caixa de som ligada. Mas o governador bateu na porta da minha casa junto com outras pessoas que estavam apontando todas essas mentiras. Eu abri a porta e perguntei: O que está acontecendo? Ele me disse: Estão dizendo que aqui está acontecendo uma festa. Eu abri a minha porta toda, que dá para ver a casa toda, e o convidei para entrar. Ele conseguiu ver toda a minha casa e apenas os meus amigos e pediu desculpas pelo mal entendido e foi embora.

A atriz encerra contando que, depois da abordagem do governador, desligou a caixa de som e ficou apenas conversando com seus amigos sobre o acontecido.

- Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Eu estava no meu direito de ouvir música e cantar com os meus amigos, dentro da minha casa. As pessoas não querem saber o que de fato aconteceu. Eu não admito o meu nome estar envolvido em mentiras.