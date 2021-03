Após entrevista de Oprah Winfrey, meia-irmã de Meghan Markle diz que a duquesa tem transtorno de personalidade narcisista

09/03/2021 | 11:11



O pai e a irmã de Meghan Markle se manifestaram sobre as falas polêmicas dela na entrevista com Oprah Winfrey! Segundo o site Page Six, Samantha Markle, meia-irmã da Duquesa de Sussex, afirmou que Meghan teria transtorno de personalidade, e que o príncipe Harry foi afastado de sua família por causa dela:

- Eu definitivamente vejo um transtorno de personalidade narcisista. Eu não estou a diagnosticando. Ela precisa de aconselhamento. Eu sinto pena de Harry. Ela o afastou de sua família, de todos os seus amigos, da vida que ele conhecia. Ele me lembra uma daquelas vítimas de sequestro que finalmente começa a acreditar que sua vida era tão horrível e que estão apaixonadas por seu sequestrador.

Samantha deu uma entrevista para o programa Fifi Fev and Nick, e falou sobre o relacionamento conturbado com Meghan, que afirmou que não a via há cerca de 19 anos e que se considerava filha única. No entanto, Samantha deu outra versão dos fatos:

- Ela disse: Eu não via Samantha há 19 anos. Bem, ela estava na minha formatura de bacharelado - havia tantas fotos na mídia que são sobre isso, e isso foi em 2008, então não sei sobre você, mas se você fizer as contas, de 2008 a agora não são 19 anos! Sugerir que ela era filha única foi realmente delirante.

A meia-irmã de Meghan ainda falou sobre o pai delas, Thomas Markle. Ela afirma que ele ficou muito triste após a entrevista e disse que a irmã precisa da ajuda do psicólogo favorito de Oprah:

- Ele está muito magoado. E para ela dizer: Eu perdi meu pai. Eu me senti como: Oh, meu Deus, e o Oscar vai para Eu perdi meu pai! [Oprah] precisa chamar o Dr. Phil para a minha irmã.

Thomas Markle também se manifestou sobre a entrevista de Meghan Markle no programa Good Morning Britain. Segundo o jornal Daily Mail, ele afirmou que já tentou se desculpar com a filha sobre ter feito um acordo com paparazzi no dia do casamento dela com Harry:

- Estou muito desapontado com isso. Eu me desculpei por isso [os paparazzi] pelo menos 100 vezes ou mais, e nunca ouvi uma resposta de Meghan e Harry. Também acho que ela me decepcionou, porque eu estava em uma cama de hospital da última vez que conversamos e nunca mais ouvi falar deles. Eles não se importavam se eu morresse. Eu gostaria de dizer novamente: sinto muito pelo que fiz. Isso foi há dois anos. Mas eu tentei fazer as pazes com ela. Eu nunca parei de amá-la. Não concordo com todas as coisas que meus filhos fazem. Mas sempre os amarei. E eu certamente amo Meghan.

Ele ainda afirmou que acredita que a Família Real não seja racista:

- Não acho que a Família Real Britânica seja racista de forma alguma. Não acho que os britânicos sejam racistas - acho que Los Angeles é racista, a Califórnia é racista, mas não acho que os britânicos sejam. A questão sobre qual será a cor do bebê, ou quão escuro o bebê será, eu estou supondo e esperando que seja apenas uma pergunta idiota de alguém, poderia ser simples assim, em vez de ser um racista total.