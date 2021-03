Após desentendimento no BBB21, Arthur reclama das falas de Carla Diaz enquanto a atriz admite: - Minha maior saudade vai ser ele

09/03/2021 | 11:10



Depois de uma formação de paredão falso agitada na noite do último domingo, dia 7, o tradicional jogo da discórdia que ocorre toda segunda-feira no BBB21 deu o que falar. A dinâmica era simples: os confinados tiveram que sortear fichas nas quais estavam indicadas quais perguntas eles deveriam responder. As questões vieram em dupla, e questionaram quem era a maior ameaça e o maior aliado do brother em questão, e quem havia sido sua maior decepção e seria sua maior saudade dentro da casa.

Apesar de simples, o jogo acabou causando problemas entre alguns confinados. Juliette, por exemplo, se mostrou bastante chateada quando Viih Tube escolheu Thaís ao invés dela como sua maior saudade caso deixasse o jogo. Por outro lado, algumas escolhas não surpreenderam: Gilberto e João Luiz colocaram Projota como a maior ameaça, enquanto o rapper devolveu essa classificação ao professor.

O que realmente chamou a atenção, no entanto, foi a resposta de Carla Diaz, que na noite anterior havia sofrido com problemas relacionados a seu affair dentro da casa, Arthur. Enquanto o crossfiteiro elegeu Projota como seu maior aliado - além de colocar Gilberto como sua maior ameaça -, a atriz acabou pegando a plaquinha de maior decepção e maior saudade e colocou o amado nas duas opções:

- Acho que a maior decepção, por conta dos últimos dias, foi com o Arthur, por conta da falta de diálogo e falta de abertura, porém minha maior saudade também vai ser ele.

Essa declaração, é claro, deu o que falar depois que o jogo acabou, principalmente por parte de Arthur que, em conversa com Caio e Rodolffo, desabafou sobre a situação:

- Por isso que ninguém gosta de mim aqui. Eles querem alfinetar pra eu ir atrás, pra dar VT. Eu não vou. Eu iria por alguém que valesse a pena, vocês ou o Projota. Mas aí do nada, a gente tinha acabado de conversar e me expôs como decepção. E depois ainda falou de saudade, não entendi não.

Depois, em conversa com Camilla de Lucas, o instrutor de crossfit alegou que se afastou da atriz para que ela pudesse ter espaço de se reafirmar no jogo, principalmente após as intrigas causadas pela indicação do Big Fone na semana anterior. A influenciadora, por sua vez, criticou a atitude do brother:

- Eu vou te falar a minha visão, de fora, que é a visão que eu acredito que algumas pessoas estão tendo. Aconteceu toda a confusão do Big Fone, e eu senti que você meio que saiu. Ela ficou sozinha e sobrecarregada. Eu vi como se você tivesse se afastado de uma situação que ficou toda em cima dela.

Já em um papo com Pocah, Arthur voltou a falar sobre a conversa que teve com Carla antes do jogo da discórdia, e revelou que os dois admitiram erros na relação:

- A gente trocou uma ideia, os dois sabem que erraram em determinados momentos. Eu não me isento nem um pouco da minha culpa.

Mais tarde, Carla Diaz acabou se abrindo com Camilla e admitindo que acabou não conseguindo lidar com as consequências negativas de seu relacionamento dentro do jogo:

- Quando a gente toma uma decisão, a gente acha que vai ser muito forte para suportar até coisas ruins. Eu não imaginei que ele seria uma decepção pra mim. Se eu soubesse isso lá atrás, talvez eu não teria acreditado, confiado? Então assim, eu estou sendo sincera com os meus sentimentos. Hoje a gente teve uma conversa de responsabilidade emocional e em relação ao que vai ser, a gente não sabe. Que a gente se gosta já está claro, agora em relação ao jogo ele mesmo falou que não teve maturidade para separar.

Depois, Carla e João Luiz conversaram sobre o possível resultado do paredão, e ambos declararam estar com a consciência tranquila caso sejam os eliminados da vez. A atriz chegou até mesmo a admitir que acredita que será a eliminada.

- Acho que a única situação que me deixou meio assim foi essa com o Arthur, que eu não queria ter levado pra esse lado. Mas de verdade, eu acho que em relação a você, está muito tranquilo. Sério mesmo, você não teve nenhuma questão aqui. De verdade, eu acho que eu saio.

O que os dois nem imaginam, no entanto, é que se trata de um paredão falso e o eliminado da vez terá o privilégio do Quarto Secreto.

E aí, será que Arthur e Carla conseguirão se acertar no fim das contas?