Primeiro hospital público veterinário em Minas Gerais é inaugurado na capital

09/03/2021 | 11:06



Os donos de pets que moram em Belo Horizonte contam, a partir de agora, com um hospital público veterinário que funciona 24 horas por dia. O primeiro local para atendimento gratuito de animais em Minas Gerais foi inaugurado nesta segunda-feira, 8, na capital do Estado.

O espaço contará com 12 veterinários e realizará cirurgias de pequeno, médio e grande porte. O deputado estadual Osvaldo Lopes, que é protetor da causa animal, direcionou R$ 1 milhão em emendas parlamentares para reformas, compra de insumos e materiais gerais indicados por profissionais da área. As especialidades dos profissionais vão desde veterinários ortopedistas até os oncológicos, por exemplo.

Gerenciado pela Anclivepa - Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, unidade de São Paulo, o hospital promete ser um centro de referência em saúde, realizando exames de imagem, raio X, ultrassom, exames laboratoriais, hemograma e bioquímicos. Haverá também a possibilidade de realizar 120 castrações mensais.

"Agora, a população de baixa renda, os protetores e as ONG's independentes, bem como as pessoas em situação de rua, terão para onde levar cães e gatos com a saúde debilitada", declarou Osvaldo Lopes. O Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte terá a distribuição de senhas para atendimentos diários efetivada a partir de 8h e, na parte da tarde, acontecerão os retornos de cães ou gatos acompanhados pelos profissionais.

O turno da noite será dedicado às internações e/ou emergências com risco de morte. "O Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte é o primeiro dessa modalidade em Minas Gerais. Faremos atendimento gratuito, preferencialmente para os animais de tutores carentes da cidade. O hospital trará grandes benefícios para as áreas de saúde animal e social", ressalta Delano Aníbal da Silva, executivo de operações da Anclivepa-SP.

Serviço

Hospital Público Veterinário de Minas Gerais

Endereço: Rua Bom Sucesso, 731, bairro Carlos Prates, Belo Horizonte

Horário de atendimento: 24 horas