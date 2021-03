09/03/2021 | 09:10



O envolvimento de Caio Castro e Grazi Massafera não é mais segredo para ninguém. Depois que os dois foram vistos aos beijos em uma festa de Luciano Huck, os rumores sobre o romance começaram a ganhar força, e apesar de discretos, eles já mostraram várias vezes que o relacionamento está indo muito bem - prova disso é que já faz dois anos que estão juntos!

No Dia Internacional da Mulher, o ator aproveitou a data para mimar a amada e deu um buquê de flores gigante para ela, que se derreteu toda ao mostrar as flores no Instagram:

Amor, amor e amor, escreveu ela.