Milton Cruz volta ao São Paulo para trabalhar com Crespo e Muricy

08/03/2021 | 22:40



Milton Cruz está de volta ao São Paulo. Nesta segunda-feira, Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, anunciou o retorno do profissional, que vai se reunir com a comissão técnica do argentino Hernán Crespo nesta terça, quando é esperado no CT da Barra Funda, já para iniciar o seu trabalho.

"O Milton Cruz amanhã (terça-feira) começa a trabalhar, vai se unir com a comissão técnica do São Paulo. O Milton é alguém muito vitorioso no São Paulo e amanhã começa na equipe que trabalha na Barra Funda", afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Demitido em 2016, Milton Cruz havia ficado por 22 anos no São Paulo. De acordo com Belmonte, ele trabalhará junto a Crespo, mas também ao lado de Muricy Ramalho, hoje coordenador de futebol do clube e com quem atuou em parceria na sua passagem anterior pela equipe.

"Ele se integra diretamente na comissão técnica, ligado no Muricy, nosso coordenador de futebol. Trabalhará ligado ao Muricy e ao Crespo. Ele trabalhará como um auxiliar efetivo do Crespo e como auxiliar do Muricy na coordenação técnica", acrescentou o dirigente.

No período em que foi auxiliar, Milton Cruz dirigiu diversas vezes o São Paulo interinamente. Foram 43 jogos, com 23 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. Depois que deixou o clube, chegou a trabalhar como técnico no Náutico, no Figueirense e no Sport.