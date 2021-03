Obituário - 9 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Tiozem Ogusku, 92. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Memorial Planalto.

Silvio Seculo, 92. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Alves de Lima, 90. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Alves Magnani, 90. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sebastião Cândido Barbosa, 87. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Salvador de Souza, 85. Natural de Machado (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Doriti da Silva dos Reis, 84. Natural de Cosmópolis (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Ignez Apparecida Vella, 83. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Tavares da Silva, 83. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Manoel da Silva, 82. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 6, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Fernando Pinheiro, 79. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Benedita Machado da Silva, 71. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Marin, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 6, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderley Dias, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Contador. Dia 6, em Santo André. Crematório Bosque da Paz.

Isabel Aparecida Signoretti, 63. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilson Pereira dos Santos, 59. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Engenheiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Briante, 59. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Motorista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Aparecido Onezio, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pedreiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elenir Constantino dos Santos, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Cristina Jacomassi, 57. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Corretora de imóveis. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Cerqueira Campos, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Operador de empilhadeira. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosimary Yashue Tamayose, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Feirante. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Vandelice Soares Rodrigues de Sena, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital.

Joel Rodrigues Junior, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Empresário. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair José Fontebasso Junior, 37. Natural de São Caetano. Residia na Vila Linda, em Santo André. Telemarketing. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Tiago Henrique Espessoto, 36. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Ticyana Santos Fonsea, 34. Natural de Buritizeiro (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações. Supervisora de atendimento. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Leonardo Gagliardo Victoriano, 24. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André, Motorista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ciro Gobbi, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Dorendo Marola, 91. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Elzira da Silva Lousani, 89. Natural de Santo Hipólito (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Juvência Xavier Fernandes, 88. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia em Ibiúna (São Paulo). Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Antonia Cossalter Todesco, 87. Natural da Itália. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Pelegrino Viezzer Neto, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Portugal, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Benedito Marcilio, 69. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Alberto Fernandes da Silva, 69. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Ricardo Cuzziol, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Rogério de Oliveira Couto, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Luzia Cândido de Oliveira da Silva, 50. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Comerciante. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Santo Rizzo, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Querobina Jacinta dos Reis, 95. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Petrolina Rosa de Jesus, 87. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Guiomar da Conceição Pipi, 72. Natural de Nhandeara (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Cleusa Moura Boni, 63. Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

José Horácio da Silva, 53. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.



M A U Á

José Augusto Marinho, 87. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Argemiro João dos Santos, 79. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Fernando Gregório, 78. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

João Zacarias de Araujo, 78. Natural do estado da Paraíba. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Jacira da Silva Leite, 78. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Joaquim Barbosa da Silva, 78. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Alberto Tenório de Barros, 77. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no Jardim Bogus, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Hiroshi Shibano, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Mauro Norberto Consentino, 76. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

José Domingos Gnçalves Santana, 73. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Eldenice Francisca Jesus Santos, 71. Natural de Ribeirão do Pombal (Bahia). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Maria Goretti Cordeiro de Almeida da Silva, 70. Residia no Jardim Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Alexandre Cordeiro dos Santos, 65. Natural de Santa Luzia do Norte (Alagoas). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

André Luiz dos Santos, 55. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos dos Santos, 51. Natural de Uniflor (Paraná). Residia no bairro Vital Brasil, em Mauá. Dia 1 de março. Cemitério Santa Lidia.



RIBEIRÃO PIRES

Palmyra Marques do Prado, 90. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Osvaldina Leite de Araujo, 78. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Francisco Ovídio de Freitas, 77. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

João Mendonça, 73. Natural de Cedral (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Elza Neves Maria, 73. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Eleine Lurdes Pereira da Silva, 47. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.