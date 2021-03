Santo André e São Caetano empatam sem gols pelo Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/03/2021 | 20:56



No tão aguardado clássico do Grande ABC pelo Paulistão, empate sem gols na noite desta segunda-feira, 8, no Estádio do Canindé. Com o resultado, o Ramalhão chegou aos cinco pontos, enquanto o Azulão somou seu primeiro. A expectativa era grande pelo reencontro, após 11 anos de duelos apenas pela Série A-2 ou Copa Paulista. Mas em partida com emoções reservadas apenas para a segunda etapa – com uma bola no travessão para cada lado – a igualdade em 0 a 0 persistiu até o apito final.

A primeira etapa foi de poucas emoções. As equipes adotaram estilo cauteloso e nem criaram, tampouco sofreram muito perigo. As oportunidades de gol foram esporádicas. O São Caetano chegou primeiro, em tentativa de William Amorim, enquanto o Santo André respondeu com Ramon. A melhor chance foi do Ramalhão, em cabeçada de Marino que passou perto do gol defendido por Luiz.

Para o segundo tempo o comportamento, no entanto, foi outro. O Santo André ditava o ritmo e foi quem quase abriu o placar. Aos sete minutos, Rone – melhor alternativa andreense na partida de ontem – cortou para o meio e bateu forte; a bola desviou na marcação, enganou Luiz, mas parou no travessão. O São Caetano, por sua vez, não estava morto e devolveu na mesma moeda. Aos dez, William Amorim chutou de longe e a bola acertou o travessão de Fernando Henrique.

Os ramalhinos demonstravam melhor organização, mas apesar de ainda darem espaços - em situação de um time que ainda sofre os efeitos de uma construção que começou tardia -, os são-caetanenses se doaram para somar pelo menos um ponto. Aos 26, a melhor chance do duelo foi do Santo André. Marcos Martins recebeu dentro da área e soltou a bomba, para milagre praticado por Luiz.