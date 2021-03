Desaparecido há 2 dias, atacante uruguaio Franco Acosta é encontrado morto em rio

08/03/2021 | 20:44



O atacante Franco Acosta foi encontrado sem vida nesta segunda-feira, dois dias após desaparecer após tentar cruzar um rio a nado, no departamento de Canelones, no sul do Uruguai. Ele era alvo de busca pelas autoridades marítimas do país desde o último sábado.

Franco Acosta, de 25 anos, iniciou a sua carreira profissional pelo uruguaio Fénix em 2013. Dois anos depois, além de ter participado pelo Mundial Sub-20 pela seleção do seu país, se transferiu para o futebol espanhol, adquirido pelo Villarreal, ainda que só tendo atuado pelo time B. Já em 2018, trocou de clube no país, indo para o Racing Santander.

Depois, então, Franco Acosta fez seu retorno ao Uruguai, em 2018. Lá, vestiu as camisas do Boston River, do Plaza Colonia e do Atenas, o último clube da sua carreira, em que foi o artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2013.

A sua morte trágica provocou grande comoção no futebol espanhol e uruguaio. "Profundamente chocados e abatidos com sua partida. Sempre nos lembraremos de você, Franco. Descanse em paz", publicou o Villarreal em seu perfil no Twitter.

"O Club Atlético Atenas lamenta com profundo pesar o falecimento de Franco Acosta, que defendeu nossa instituição na temporada 2020. Saudamos sua família, amigos e colegas", disse o Atenas, o último clube da carreira do atacante.

"Lamentamos profundamente a morte do jogador de futebol uruguaio Franco Acosta, integrante das seleções juvenis do Uruguai e que fazia parte do elenco do Aenas na temporada de 2020", escreveu a Associação Uruguaia de Futebol.