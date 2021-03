Aqueles monstrengos da Marechal...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/03/2021 | 07:00



As gerações dos anos 50 ainda viram os imensos postes de madeira da Telefônica ao longo da Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo, apontando para Riacho Grande e, dali, para Santos.

A Folha de São Bernardo chamou aqueles postes de “monstrengos”. Postes de madeira imensos que eram lembrança da Velha República, quando foram instalados pela então Companhia Telefônica do Estado de São Paulo.

A origem deste sistema pioneiro de telefonia foi narrada em forma de memória por H. J. English na revista Sino Azul, edição de 1932. A pesquisadora Claudia Ferreira (do blog Santo André Ontem e Hoje>) descobriu o artigo, que começou a ser publicado ontem aqui em Memória.

Hoje damos continuidade, lembrando o que aprendemos com English: os 66 quilômetros do cabo telefônico entre a Capital e o Porto de Santos foram instalados em 1913.

As bobinas de Pupin

Texto: H. J. English

As dificuldades na colocação desse cabo foram enormes. Não havia estradas de rodagem. Valetas foram abertas no mato.

O sistema implantado em 1913 foi aperfeiçoado em 1916, 1918 e 1919.

De acordo com os cálculos e indicações de P. E. Ericksen, subengenheiro chefe da ‘International Standar Eectric Corp. de Londres’, em 1919 foram instalados no cabo, em distâncias convenientes, bobinas de Pupin, comumente chamadas bobinas de carga, sendo reduzida a perda de transmissão para 12 decibéis, o que tornava o cabo bom para uso comercial.

Desde 1919, esse cabo vem dando serviço satisfatório e é considerado ainda parte muito importante da nossa ‘Toll Plant’.



NOTAS

1 – Em 1901, o professor de matemática da Universidade de Columbia Michael Pupin demonstrou que o emprego de uma bobina de fio magnético com um núcleo de ferro altamente magnético poderia quase que dobrar a distância da comunicação telefônica. Daí o termo: ‘bobina de Pupin’.

2 – Lembrando: o artigo que Memória condensa é de 1932. Mas o cabo citado e aperfeiçoado em 1919 deve ter dado bons frutos pelas décadas seguintes, já que os postes de madeira, os tais “monstrengos”, já sem uso, foram enfim retirados.

3 – A pesquisadora Maria Claudia Ferreira descobriu outras pérolas dos princípios da telefonia entre nós. Amanhã ela mostra fotos dos novos serviços telefônicos de Santo André e São Caetano, inaugurados em 1931 – 90 anos atrás.

Diário há meio século

Terça-feira, 9 de março de 1971 – ano 13, edição 1480

Indústria – Cofap (Companhia Fabricadora de Peças) comemorou ontem (8 de março de 1971) 20 anos de atividades e o embarque de blocos para motores fundidos pela empresa destinados à Saab-Scania, da Suécia.

Amistoso – Santo André e Saad empataram domingo (8 de março de 1971) no Estádio Municipal de Santo André (atual Bruno Daniel): 1 a 1. Ulisses marcou para o Santo André, Nelson (de falta), para o Saad.

Esportiva – O teste 31 da Loteria Esportiva teve três acertadores, sendo um da Guanabara e dois de São Paulo. Cada acertador ficou com 1,4 milhão de cruzeiros.</CW>

Em 9 de março de...

1901 – Inaugurado em São Paulo o velódromo mecânico ‘Polytheama’, premiado com medalha de ouro em Paris. O equipamento era apresentado pela primeira vez na América do Sul, segundo propaganda da época.

1921 –Visitaram Santo André o professor Arthur da Cunha Glória, diretor do Grupo Escolar do Ipiranga, e o médico Julio Ottoni Braz, residente em Santos.

- Barcelona, 7 (UP) – A associação dos fabricantes de tecidos de algodão declarou que se acentua a crise no ramo. Noventa fábricas fecharam e 50 reduziram a produção. A situação afetava 17 mil operários.

Nota – Enquanto isso, o então distrito de Santo André começava a se popularizar com o seu parque têxtil em recuperação após a I Guerra Mundial.

1956 – Criada a Delegacia de Ensino de Santo André, com abrangência sobre os demais municípios do Grande ABC.

- Carlos Zampari, vice-presidente da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com estúdios em São Bernardo, estava na Europa. Negociava a troca de películas da Vera Cruz por fitas de diversos países.

Santos do Dia

- Domingos Savio

- Francisca Romana

- Gregório de Nissa