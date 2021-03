Brooklyn Nets contrata Griffin para formar quarteto com Irving, Durant e Harden

08/03/2021 | 16:26



O Brooklyn Nets reforçou ainda mais o seu elenco para brigar pelo título da NBA. Dono da segunda melhor campanha da Conferência Leste, com 24 vitórias e 13 derrotas na temporada regular, o time de Nova York anunciou o ala/pivô Blake Griffin nesta segunda-feira.

Dispensado pelo Detroit Pistons na última sexta-feira, o jogador de 31 anos assinou contrato até o final da temporada 2020/2021 com o Brooklyn Nets. A equipe agora terá um quarteto respeitável, com Griffin ao lado de Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden.

"Temos sorte de poder adicionar um jogador do calibre de Blake ao nosso plantel neste momento da temporada", afirmou Sean Marks, gerente geral dos Nets. "Blake é um jogador versátil com um longo histórico de sucesso na NBA e estamos entusiasmados com o impacto que ele terá para nós, dentro e fora de quadra", completou.

Griffin não entra em quadra desde 14 de fevereiro, quando fechou acordo com o Detroit Pistons para não seguir mais na franquia. Apesar do entusiasmo dos Nets, o ala/pivô terá de provar que deixou para trás o problema no joelho esquerdo que afetou sua passagem pela equipe de Michigan.

Primeira escolha do Draft de 2009, Griffin causou impacto imediato na NBA, se destacando pelo Los Angeles Clippers. O ala/pivô teve ótimas temporada por lá, com destaque para as 2012/2013 e 2013/2014, quando levou o time aos playoffs.

No meio da temporada 2017/2018, ele se transferiu para o Detroit. Griffin teve médias de 24,5 pontos e 5,4 assistências por jogo em sua primeira temporada completa, a 2018/2019, mas disputou apenas 38 jogos nas últimas duas por causa de uma série de lesões, com média de 13,9 pontos por duelo.