Ana Maria Braga faz homenagem para o aniversário do Louro José: - Você é e sempre será meu companheiro

08/03/2021 | 15:10



No último sábado, dia 6, completaram 24 anos desde a primeira aparição do personagem Louro José na televisão, ainda no programa Note e Anote, apresentado por Ana Maria Braga na Record TV. O papagaio faz aniversário exatamente um mês depois do dia de nascimento do seu intérprete, Tom Veiga, que teria completado 48 anos de idade no último dia 6 de fevereiro.

No programa Mais Você que foi ao ar na manhã dessa segunda-feira, dia 8, Ana Maria encerrou a atração fazendo uma homenagem para seu inseparável papagaio:

- No último sábado, dia 6, foi aniversário do Louro José. Ele faria 24 anos. Até eu me assusto com o tempo. Chegou um momento que nem contávamos mais. Ele tinha que crescer, amadurecer, mas ele sempre foi um moleque, jovem, irreverente, e é assim que vai continuar na nossa memória. Feliz aniversário, Louro. Você é e será sempre o meu eterno companheiro.

Tom Veiga morreu em novembro de 2020, aos 47 anos de idade, vítima de um AVC.