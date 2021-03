Após críticas da China, Casa Branca diz que EUA manterão compromissos com Taiwan

08/03/2021 | 15:08



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o país "manterá os compromissos de longa data" com Taiwan e continuará a ajudar na capacidade de autodefesa do território. Recentemente, a China pediu que o governo de Joe Biden revertesse o que o país asiático chamou de "prática perigosa" de mostrar apoio à ilha, considerada por Pequim como uma província.

Ao ser questionada sobre as negociações com o Irã acerca do Acordo Nuclear, Psaki disse que não há atualizações sobre o assunto e que o processo diplomático está em andamento. Na semana passada, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, afirmou que o chamado Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA, na sigla em inglês) do país persa com outras nações não pode ser renegociado e "ponto final".

Sob o comando de Joe Biden, que assumiu a presidência em 20 de janeiro, os EUA sinalizaram que estão dispostos a negociar com o Irã. No final de fevereiro, o alto representante da União Europeia para Relações Exteriores, Josep Borrell, afirmou que contatos diplomáticos "intensos" estavam ocorrendo para garantir a implementação do JCPOA.