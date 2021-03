Doria: Estamos negociando com outros laboratórios compra de mais vacinas

08/03/2021 | 14:34



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou, nesta segunda-feira, 8, que o Estado negocia com outros laboratórios a compra de mais vacinas contra a covid-19 em adição às doses que deve receber do Plano Nacional de Imunização.

Segundo Doria, o Estado também receberia parte das cerca de 20 milhões de doses da vacina Sputnik V, em negociação pelo consórcio de governadores, bem como de imunizantes de outros laboratórios, dos quais preferiu não revelar detalhes. Doria, entretanto, ressaltou não ter certeza de que o pedido por 20 milhões de doses poderia ser atendido integralmente pela farmacêutica.

"As outras negociações, essas sim são individualizadas, nós não podemos revelar publicamente até porque se o fizéssemos o governo federal, como sempre, criaria hostilidades e dificuldades para que essas outras empresas pudessem oferecer vacinas para São Paulo", disse Doria durante entrevista coletiva do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Doria também afirmou que o governo do Estado comprará mais 30 milhões de doses do Instituto Butantan, após o órgão concluir a entrega dos 100 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, a fim de "completar a vacinação" no Estado. Conforme o dirigente, a entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde deve acontecer um mês antes do prazo estabelecido originalmente, em 30 de setembro. "Hoje já temos a convicção, a certeza, de que entregaremos 100 milhões de doses até 30 de agosto, um mês antes do previsto", afirmou. "Graças a esse esforço de trabalho 24 horas em três turnos no Instituto Butantan".