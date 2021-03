Provocações aumentam tensão para clássico entre Santo André x São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/03/2021 | 14:22



Depois de 11 anos sem se enfrentar pela elite do futebol paulista, Santo André e São Caetano se reencontram nesta segunda-feira (8), a partir das 19h, no Estádio do Canindé. E depois de o serviço de inteligência da PM (Polícia Militar) identificar potencial de conflito entre as torcidas, seja na Capital ou no Grande ABC, o Anacleto Campanella, casa do Azulão, amanheceu com faixas provocativas amarradas à fachada.

Não há assinatura nos adereços, mas em imagens que circulam em grupos em aplicativos de mensagens é possível ver que além de ofensas, as faixas citam acontecimentos do passado, como a conquista da Copa do Brasil de 2004 pelo Santo André e os vice-campeonatos do São Caetano (que foi vice do Brasileirão, na Libertadores e no Paulistão). Além disso, nas redes sociais torcedores e uniformizadas trocam provocações. Tudo isso esquenta ainda mais o clima para o embate desta noite.