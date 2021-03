Ana Maria Braga lembra aniversário de Louro José: 'Sempre será meu companheiro'

08/03/2021 | 14:15



Ana Maria Braga lembrou do aniversário de criação do Louro José, durante o programa Mais Você, na manhã desta segunda-feira, 8. O papagaio icônico dividiu muitos momentos com a apresentadora por quase 24 anos, e ela falou sobre a primeira aparição do boneco na TV.

"Impossível não dar parabéns para um aniversariante muito especial: meu Louro José. O aniversário do Louro foi sábado, 6, ele faria 24 anos", iniciou Ana.

"Teve uma época que a gente parou de contar, até eu me assusto ao dizer que ele tem 24 anos, porque ele tinha que crescer, amadurecer. Sempre foi um moleque jovem, irreverente. Feliz aniversário Louro, você é e sempre será meu companheiro", concluiu a apresentadora.

Louro José era interpretado por Tom Veiga, que faleceu em novembro do ano passado, em decorrência de um AVC. No início do mês passado, foi aniversário do intérprete e Braga também prestou uma homenagem ao amigo.

"Seria aniversário desse meu amigo, parceiro de vida, o Tom Veiga. Ele iria fazer 48 anos Era um lindo moleque bem-humorado, gente fina toda a vida. Por isso deixa tanta saudade. A gente aqui só deseja que você, Tom, esteja muito bem nessa nova caminhada", disse ela.