Luxuoso Casa Grande Hotel, no Guarujá, aposta no conceito Resort Office

Redação

Do Rota de Férias



08/03/2021



Após meses de isolamento social, muitas pessoas começaram a buscar novas alternativas para balancear suas rotinas de trabalho, estudo e preservar a saúde mental. Sentir a brisa do mar logo pela manhã e trabalhar com o som de suas águas pode ser uma boa pedida para relaxar.

A apenas 70 km de São Paulo (SP), localizado no Guarujá, o Casa Grande Hotel, um dos resorts mais luxuosos do Brasil – veja aqui como é passar um fim de semana por lá –, preparou pacotes corporativos que permitem transformar o dia a dia de quem quer um espaço reservado e diferenciado para trabalhar remotamente.

Casa Grande Hotel: Resort Office

O pacote Resort Office do Casa Grande Hotel oferece diárias a partir de R? 1.166 na hospedagem com pensão completa, para o mínimo de três estadias em apartamento Premium Superior Plus, além de duas massagens no spa e dois drinques de cortesia. Com apoio de uma equipe especializada de monitoria, as crianças se divertem com muita segurança – quando não estiverem em seus horários de estudos. Assim, os pais podem se concentrar no trabalho em um ambiente aconchegante e com vista para a natureza.

Ao final de um dia de atividades remotas, a dica é curtir o Spasíssimo, um dos melhores e mais bem equipados spas dentro de um resort cinco estrelas, onde é possível cuidar do corpo e da mente. O local oferece piscina aquecida com borda infinita junto ao watersoaking, sala de pilates, academia com vista para o mar, sala de massagem e banheira relaxante.

Atenção Redobrada

O Casa Grande Hotel segue um rígido protocolo de segurança e higiene, que contempla as recomendações da OMS, da Anvisa e dos Ministérios da Saúde e do Turismo. Todas as medidas e ações são realizadas de forma a garantir o conforto e a segurança dos hóspedes e de sua equipe de colaboradores, mantendo o clima leve e descontraído.

De acordo com o Decreto Municipal nº 14.039, o uso das praias está liberado novamente. Seguindo as regras e protocolos de biossegurança, todos os hóspedes poderão usufruir do serviço de praia para aproveitar a brisa do mar e as areias brancas da Enseada de forma segura e confortável.

