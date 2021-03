Onde ficar em Monte Verde: 7 boas opções de hospedagem

Redação

Do Rota de Férias



08/03/2021 | 14:18



Com clima serrano e cenários naturais de tirar o fôlego, Monte Verde (MG) é uma das cidades mais procuradas por turistas brasileiros. Queridinho dos casais, o destino oferece passeios bacanas e e abriga ótimas opções de hospedagem, com direito a vistas incríveis, culinárias diferenciadas e acomodações cheias de charme. O Rota de Férias preparou uma lista especial para quem ainda não sabe onde ficar em Monte Verde. Confira!

Onde ficar em Monte Verde

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada SPA Mirante da Colyna (@pousadaspamirantedacolyna)

Ideal para quem busca requinte e luxo, a pousada é situada em uma exuberante área verde e conta com atrações como piscina coberta, spa e quartos com lareira. A 500 metros da pista de patinação de gelo e da Avenida Monte Verde, o local conta com um restaurante que serve delícias da cozinha contemporânea e o clássico fondue.

—

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Villa Coração Guest House (@villacoracaoguesthouse)

No alto da colina, a imponente casa oferece vista para as araucárias e muita privacidade para curtir bons momentos em família. O local tem sala de estar com lareira, de leitura e de jantar – onde é servido um farto café da manhã -, capela e somente nove suítes. A propriedade fica a pouco mais de um quilômetro da região central e está próxima ao Parque Oschin, uma reserva florestal particular que conta com diversos atrativos.

—

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada Pedras e Sonhos (@pousadapedrasesonhosmv)

Ideal para casais, a pousada conta com sete chalés e tem uma das melhores vistas dos morros da cidade. O café da manhã é um dos grandes destaques. Ele é servido das 8h30 às 11h e possui mais de 30 itens. O local fica próximo ao Parque Oschin e também oferece fácil acesso a outros importantes pontos turísticos do destino.

—

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada Jardim da Mantiqueira (@pousadajardimdamantiqueira)

Próxima da Avenida Monte Verde, onde estão reunidos os principais atrativos da cidade, assim como bares e restaurantes locais, a pousada abriga 14 chalés. Alguns deles são equipados com hidromassagem e oferecem vista para um exuberante bosque de araucárias. Com café da manhã totalmente artesanal, a propriedade é ideal para famílias e casais.

—

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Saint Michel (@hotelsaintmichel)

Cheio de requinte, o hotel acomoda os viajantes em chalés confortáveis com decoração clássica, varandas privativas e lareira. O local tem duas piscinas e é perfeito para quem quer se conectar com a natureza, já que é possível contemplar belas vistas da região.

—

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kuriuwa Hotel – Monte Verde-MG (@kuriuwahotel)

Ideal para quem gosta de glamour, o local conta com acomodações confortáveis e se destaca por conta de atrações como spa, piscina e academia. O restaurante também conquista os visitantes. Ele serve o fondue de queijo tradicional e oferece uma ampla carta de vinhos refinados.

—

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousadas Suic¸a Mineira (@suicamineira)

A 500 metros da região central de Monte Verde, onde é possível encontrar os melhores bares, lojas e restaurantes, a pousada é muito recomendada para casais. O local conta com acomodações equipadas com lareira e banheira de hidromassagem.

—

PLANEJE SUA VIAGEM PARA MONTE VERDE

Ao planejar uma viagem para Monte Verde é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.

Aluguel de carro

Alugar um carro é uma boa para explorar o Brasil. Como há muitas locadoras no país, a dica antes de fazer sua escolha é recorrer a um site que analisa as melhores opções e, de uma vez, exibe os preços na tela, poupando um tempão. É o caso da Rentcars.com, nossa parceria na hora de pesquisar e alugar carros para viajar.

Tours, ingressos e transfers

Antes de viajar, gostamos de antecipar todas as reservas de tours, ingressos e transfers no destino. Ainda mais no Brasil, onde muitos lugares não oferecem estrutura adequada quando você chega lá. Optamos pela segurança da Easy Travel Shop, que analisa diversos parceiros de antemão e seleciona apenas opções de confiança. Além disso, eles têm ótimos preços e nos fazem economizar um tempo precioso na hora de planejar a viagem.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.