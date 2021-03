Apresentador Geraldo Luís continua internado devido ao novo coronavírus

08/03/2021 | 14:11



Geraldo Luís usou o Instagram no último domingo, dia 7, para confirmar que segue internado por causa do novo coronavírus. O apresentador está no hospital desde o dia 28 de fevereiro. Na legenda da publicação, Geraldo escreveu:

Seguimos fortes e na fé, melhorando a cada dia nessa luta que nunca passei. Uma verdadeira travessia em um rio bravo, mas que ele vem amansando. Sigo internado e a cada momento evoluindo para a cura. Obrigado pelas orações e vigília, Deus os abençoe.

Alguns famosos comentaram mensagens de apoio, como Ronnie Von:

E nós seguindo nas orações, amigo. Você é um guerreiro e vai ficar bem em breve. Fique com nosso carinho.

Tom Cavalcante também deixou um comentário para o apresentador:

Já deu tudo certo. Mentalize essa verdade. Você já esta curado.