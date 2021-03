Juliana Paes rebate ataques de internautas após falar sobre atuação de Juliette no BBB21: O pessoal falta as aulas de português e entende tudo errado

08/03/2021 | 14:10



Juliana Paes deu um chega pra lá nos seguidores depois de ser acusada de se contradizer no Twitter. A atriz, que tem comentado ativamente sobre o BBB21 em suas redes sociais, acabou sendo alvo de críticas após declarar torcida para Juliette.

A situação ocorreu pouco depois que Paes comentou sobre o trabalho de atuação da pernambucana dentro do reality:

Eu gosto do jeito de atuar da Juliette?

Horas depois, a atriz afirmou estar gostando do desempenho da morena:

Juliette maravilhosa!!! Amo!

Com isso, diversos internautas passaram a atacar Juliana, afirmando que ela estava querendo agradar aos torcedores da advogada. Uma fã, no entanto, saiu em defesa da atriz, ressaltando que as pessoas não haviam compreendido o que ela queria dizer.

Juliana, então, acabou compartilhando o tweet da seguidora e afirmando que alguns internautas precisam de aulas de interpretação de texto:

Pois é menina, pessoal falta as aulas de português e entende tudo errado... puxado viu?! [Risos]