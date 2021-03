Sabrina Sato revela que não aceitou convite para viver romance com Cauã Reymond e Reynaldo Gianecchini na TV

08/03/2021 | 13:11



No último domingo, dia 7, Sabrina Sato participou do programa Hora do Faro, na Record TV, e fez uma revelação! A apresentadora disse que recusou um convite para atuar na novela Da Cor do Pecado, em 2004, e viver um romance com Cauã Reymond e Reynaldo Gianecchini na TV.

Sabrina afirmou que negou o convite, pois na época, já estava trabalhando no programa Pânico na TV. A apresentadora respondeu em tom de brincadeira:

- Eu já estava no Pânico e tinha certeza que ia dar certo. Beijo eu queria dar, mas não queria fazer a novela por causa do Pânico.

Ainda no programa de Rodrigo Faro, Sabrina fez uma pegadinha e enganou a mãe, dona Kika, dizendo que estava grávida pela segunda vez.

Sabrina é mãe de Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle.