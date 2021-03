Creone, vocalista do Trio Parada Dura, recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

08/03/2021 | 13:10



No dia 7 de março, o cantor Creone do grupo Trio Parada Dura, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o colunista Leo Dias, a aplicação do imunizante foi feita em Uberlândia, cidade de Minas Gerais, onde o cantor mora com a família.

Aos 80 anos de idade, Creone incentivou o público a procurar pela vacina, e fez uma homenagem ao músico Parrerito, integrante do Trio Parada Dura que morreu em decorrência do novo coronavírus em 2020:

- Hoje recebi uma picada de esperança. Esperei muito por este dia, porque sentimos na pele a dor da perda. Vou orar para que o Brasil possa dar esta dose de confiança para todos. Acredite na ciência, viu, gente? Tomem a vacina no dia certo, porque ela é a única que vai salvar. Quero fazer uma homenagem ao meu parceiro Parrerito, que eu perdi no dia 13 de setembro, pela Covid.