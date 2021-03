Famosos se manifestam na web e apoiam príncipe Harry e Meghan Markle após entrevista para Oprah Winfrey

08/03/2021 | 13:10



A web ficou a todo vapor depois da esperada entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry para Oprah Winfrey, que foi ao ar no último domingo, dia 7. Diversos famosos usaram as redes sociais para apoiar o casal, como a tenista Serena Williams, que escreveu em seu Twitter:

Meghan Markle, minha amiga abnegada, vive sua vida - e lidera pelo exemplo - com empatia e compaixão. Ela me ensina todos os dias o que significa ser verdadeiramente nobre. As palavras dela ilustram a dor e a crueldade que ela experimentou. Eu conheço em primeira mão o sexismo e o racismo que as instituições e a mídia usada para difamar mulheres e pessoas de cor para nos minimizar, para nos quebrar e nos demonizar. Nós devemos reconhecer nossa obrigação para criticar fofocas infundadas, maliciosas e o jornalismo de tabloide. As consequências da opressão e da vitimização sistêmica para a saúde mental são devastadoras, isoladoras e muitas vezes, letais. Eu quero que a filha de Meghan, a minha filha, e a sua filha vivam em uma sociedade que é conduzida pelo respeito. Mantenha na sua mente que o fruto do espírito é o amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fé, suavidade e autocontrole. Contra tais coisas, não existe lei.

Daniel Martin, responsável pela maquiagem de Meghan Markle no dia de seu casamento, também se manifestou e escreveu:

Você pode me escrever na história, com suas mentiras amargas e distorcidas, você pode me pisar na própria sujeira, mas ainda assim, como poeira, eu vou subir.

Karen Attiah, do Washington Post, publicou:

Gana comemorou sua independência da Grã-Bretanha ontem. Harry e Meghan falam na Oprah hoje. Sentindo a energia ancestral anticolonial neste fim de semana. Abeg, que se derrame o chá imperial!

Sylvia Obell, da Netflix falou sobre o comentário de príncipe Harry de que sua mãe, Lady Di, teria deixado dinheiro para ele viver quando deixasse a realeza:

Eles estão sobrevivendo com o dinheiro que Diana deixou para Harry: Acho que ela previu.

Uma seguidora ainda comentou sobre a monarquia britânica:

Espero que isso marque o início de uma nação questionando as instituições e normas que aceita como partes da vida britânica. Devíamos ter vergonha de ainda termos uma monarquia, devemos ter vergonha de que esse casal foi expulso do país.