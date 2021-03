Após formação de paredão falso no BBB21, relação entre Carla Diaz e Arthur fica estremecida: - Quando você mais precisa, a pessoa vira as costas

08/03/2021 | 11:11



A madrugada desta segunda-feira, dia 8, foi agitada na casa mais vigiada do Brasil - isso porque os confinados do BBB21 formaram mais um paredão, e as indicações deram o que falar.

A noite começou com Arthur, que ganhou a prova do Anjo, dando imunidade para Projota. Até aí, sem grandes surpresas: o caos começou mesmo quando chegou a vez do líder Rodolffo fazer sua indicação para o paredão e foi anunciado que ele teria que mandar duas pessoas para a berlinda, sendo uma do VIP e uma da Xepa. Rodolffo, então, começou indicando Carla Diaz:

- A pessoa que vou indicar da Xepa vou usar duas palavras que são princípios básicos para jogar o BBB: coerência e lealdade. Essa pessoa por diversas vezes, tem sido comentada e vem realizando ações e palavras incoerentes na visão de muitos aqui dentro. Semana passada pude experimentar isso, que é a Carla.

O cantor sertanejo ainda aproveitou para provocar a sister sobre o fato de seu affair ter imunizado o amigo ao invés dela:

- O Arthur ficou entre a cruz e a espada pra essa imunização, mas, com certeza, se ela fosse leal ao cara que ela tá ficando aqui dentro da casa, ele não pensaria duas vezes em dar esse cordão pra ela.

Enquanto isso, João Luiz foi o indicado do VIP, mas Rodolffo garantiu que a escolha foi motivada por falta de opção:

- Eu não estava preparado para isso. Não tem motivo. Ele vai como coringa. Não é para sair.

Em seguida, foi revelado que o participante mais votado da casa havia sido Arthur, o que o colocou na eliminação. Os indicados do líder tiveram direito ao contragolpe, de modo que Carla Diaz puxou Caio e João Luiz puxou Pocah para compor o time dos emparedados. Participaram da prova do Bate e Volta Caio, Arthur e Pocah, sendo que a MC levou a melhor e se livrou da berlinda.

O tão aguardado paredão falso, então, está formado por Carla Diaz, João Luiz, Caio e Arthur.

Fim do casal perfeito?

Como era de se esperar, Carla Diaz ficou extremamente abalada com a situação. A sister foi consolada por João Luiz, Gilberto, Juliette e Camilla de Lucas, enquanto lamentava o discurso de Rodolffo e a falta de apoio de Arthur:

- É duro ouvir que você não foi leal, porque isso eu fui. Da forma que eu pude, eu fui. Lealdade é sobre caráter. Eu entendo que a visão de jogo pode ter mostrado outras coisas, mas é duro você ser abandonada. Você ter ficado ali com a pessoa em todas as m***a, em todas as situações e a pessoa não olha mais na sua cara. Do nada, quando você mais precisa, vira as costas pra você.

Algum tempo depois, Arthur e Projota falaram sobre a situação. O rapper aconselhou o amigo a conversar com Carla, mas o crossfiteiro alegou que já tinha feito sua parte em tentar:

- Vim duas vezes tentar falar com ela e tinha 35 pessoas em cima da mina. Vou fazer o que, correr atrás? Eu tentei falar com ela, chamei ela pra conversar a hora que deu. E ela falou: Não, agora eu não quero falar com você. Demorou então, eu vou fazer o que? Já começaram, filho.

Projota, então, insistiu com Arthur alegando que o público saberia da verdade dos acontecimentos e estaria do lado da dupla:

- É realmente válida essa conversa. Nem pensa no que esses idiotas estão falando, porque quem está lá fora está assistindo tudo. Tem coisa que não dá pra gente ficar adiando aqui. Ela se tornou uma responsabilidade sua aqui dentro. Não dá pra adiar.

O instrutor de crossfit, no entanto, não pareceu muito inclinado a resolver a situação:

- O problema é que ela começa a jogar pro meu lado. Que eu que sou o babaca da parada, que eu que não fui atrás. Eu tentei. Na hora que ela tava sozinha ela não quis falar comigo, tem coisa que foge do meu alcance. To cansado dessa parada.

Benefícios do Paredão Falso

O Paredão Falso, no entanto, promete muito mais que apenas o benefício dado ao primeiro colocado de poder acompanhar o que acontece dentro da casa após sua saída. Além disso, o falso eliminado da semana terá o poder de vetar uma das decisões do anjo - seja o castigo do monstro ou a imunidade -, mas terá que usar esse privilégio em até duas semanas.

Já o segundo e o terceiro colocados da votação terão o direito de participar da próxima prova do líder, que ocorre no dia 11, garantido. O quarto e último colocado, por sua vez, terá direito a fazer um voto com peso dois para a formação do paredão, e também deve usar esse benefício em um prazo de duas semanas.

Vale lembrar também que quem for para o quarto secreto conseguirá acompanhar as câmeras do programa durante toda a estadia, mas a imagem não terá som. Para poder escutar os diálogos entre os confinados, o brother ou a sister terá que usar uma ficha, que possui duas horas de duração. Ao todo, seis fichas estarão disponíveis.