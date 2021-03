Ana Hickmann faz festa para comemorar os sete anos do filho - e os seus 40 anos de idade

08/03/2021 | 11:11



Ana Hickmann é recém quarentona. A apresentadora da Record TV completou 40 anos de idade no dia 1º de março, lembra? Mas os dias não são de festa apenas por causa dela. Alezinho, seu filho com Alexandre Correa, completou sete anos de idade no último domingo, dia 7. E é claro que depois de toda luta que a família passou por conta do câncer que o Alê enfrentou desde 2020, eles não deixariam as duas datas passarem em branco.

Aproveitando a proximidade das comemorações, Ana fez uma festa em casa, só para a família.

Festa do Alezinho! Em casa pra família e com muito amor! Feliz aniversário, filho! 7 anos do Alezinho!, escreveu ela na legenda do vídeo, em que mostrou detalhes da decoração do aniversário.

Além disso, a apresentadora ainda mostrou algumas fotos com os detalhes da comemoração dupla:

Que aniversário perfeito!!! Olha que lindo a mesa que nós montamos em casa. Eu Alezinho e papai.

Esta família é mesmo incrível, né?