Bruna Marquezine e Enzo Celulari passam fim de semana em viagem romântica

08/03/2021 | 11:11



Ao que tudo indica o romance entre Bruna Marquezine e Enzo Celulari realmente engrenou. Segundo informações do jornal Extra, os pombinhos passaram o fim de semana juntos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

E sabe como eles foram descobertos? Os dois posaram, separadamente, ao lado de um fã, que compartilhou as imagens no Instagram, entregando o destino dos pombinhos.

Lembrando que os rumores de que eles estão juntos já são antigos. Bruna e Enzo começaram o romance de maneira virtual durante o isolamento social. Em fevereiro, tal qual agora, eles foram vistos em clima de romance em Fernando de Noronha, aumentando as suspeitas.

Já no fim do mesmo mês de fevereiro, os dois foram vistos andando de mãos dadas em um shopping no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, além de passarem a compartilhar conquistas pessoais um do outro nas redes.

Será que agora vai?