Carla Diaz, João, Caio e Arthur estão no paredão falso do BBB 21

08/03/2021 | 11:11



A noite no Big Brother Brasil 21 simplesmente pegou fogo no último domingo, dia 7. Arthur começou o programa já imunizando o Projota, e logo em seguida foi a vez de Rodolffo começar o processo da votação.

Tiago Leifert anunciou que o cantor teria que indicar uma pessoa da xepa e uma pessoa do VIP: da xepa ele escolheu Carla Diaz e do VIP ele escolheu João. Logo depois,a casa começou a votar e escolheu que Arthur iria ao paredão.

E como foi comentado anteriormente, os indicados do líder poderiam puxar mais brothers para o paredão. Desta forma, Carla escolheu Caio, e João escolheu Pocah. Assim teríamos cinco pessoas emparedadas.

Mas para deixar tudo com mais emoção, rolou a prova bate e volta, que apenas Caio, Pocah e Arthur puderam participar. Quem levou a melhor foi Pocah, que se livrou do paredão e está mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil - apesar de nesta semana ninguém ser eliminado por conta do paredão ser falso.

Assim, este paredão falso está composto por Carla Diaz, João, Arthur e Caio, e todos eles vão receber algum tipo de poder ao voltar para a casa.