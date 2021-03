Príncipe Harry e Meghan Markle revelam que terão uma menina

08/03/2021 | 11:10



É uma menina! Durante a aguardada entrevista para Oprah Winfrey, exibida no canal norte-americano CBS na noite desse domingo, dia 7, Meghan Markle e Príncipe Harry revelaram qual o sexo do segundo bebê: Archie ganhará uma irmã mais nova!

- Grato, ter qualquer filho, qualquer um ou dois teria sido incrível, mas ter um menino e depois uma menina. Agora temos nossa família e nós temos quatro de nós. - disse Harry. O casal ainda afirmou que não pretende ter mais do que dois filhos e que a menina deve nascer no verão no hemisfério norte, ou seja, entre junho a setembro de 2021.

Durante a conversa, Meghan também revelou que ela e o príncipe se casaram secretamente três dias antes da cerimônia oficial, que aconteceu na na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor em 19 de maio de 2018. Ela disse que o arcebispo de Canterbury realizou uma cerimônia em que trocaram votos em seu quintal e se abriu sobre o casamento assistido pelo mundo todo:

- Essa é a única maneira que posso descrever, porque na noite anterior eu dormi a noite toda, o que por si só já é um milagre. E então acordei e comecei a ouvir aquela música Going to the Chapel. E apenas tentei torná-lo divertido e leve e nos lembrar que este era o nosso dia. Mas, acho que nós dois estávamos bem cientes, mesmo antes disso, este não era o nosso dia. Este era o dia que estava planejado para o mundo.