Adriane Galisteu comemora aniversário do esposo com aglomeração em hotel do Rio de Janeiro

08/03/2021 | 11:11



Parece que as coisas ficaram complicadas para Adriane Galisteu. A apresentadora compartilhou com os seguidores na última sexta-feira, dia 5, que havia viajado para o Rio de Janeiro e se hospedado no hotel Copacabana Palace para passar o final de semana e comemorar o aniversário de 50 anos do marido, Alexandre Iódice. Mas, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, a comemoração teve uma repercussão bem negativa por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a jornalista, apesar de Adriane só ter publicado fotos ao lado do marido e da mesa de comes e bebes, outros registros feitos por convidados mostraram que havia um número considerável de pessoas na festinha, e que ninguém estaria usando máscaras de proteção.

Fábia ainda afirma que, nos comentários das fotos publicadas por Adriane, internautas teriam criticado a loira pela falta de cuidados em meio ao aumento de casos da Covid-19:

Engraçado esse povo na pandemia meu Deus, afirmou um dos seguidores;

Onde estão as máscaras?, teria questionado outro;

Ainda bem que para algumas classes sociais a Covid-19 não existe, teria ironizado outro fã;

Depois não adianta chorar pelos mortos, teria afirmado um internauta.

Já no último domingo, dia 7, a apresentadora voltou a comemorar o aniversário do esposo, publicando uma série de fotos onde todos apareciam usando máscaras.