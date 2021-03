Viúva de Chadwick Boseman aceita prêmio no Critics' Choice Awards 2021

08/03/2021 | 11:11



No último domingo, dia 7, aconteceu o Critics'' Choice Awards 2021, premiação que elege os maiores destaques no mundo do cinema e da televisão. A premiação costuma ser como um termômetro para o Oscar, e, por causa da pandemia da Covid-19, neste ano foi feita de modo híbrido: os apresentadores estavam no palco, mas os indicados estavam em casa. O ator Chadwick Boseman, famoso por interpretar o Pantera Negra, ganhou um prêmio póstumo por sua atuação no filme A Voz Suprema do Blues. A viúva do ator, Simone Ledward Boseman, recebeu o prêmio e deu um discurso emocionante:

- Uau. É preciso dizer em voz alta que, para aqueles de nós que conhecem Chad intimamente, pessoalmente, profissionalmente, aqueles que ele ensinou, aqueles a quem deu um conselho, aqueles que o ensinaram - é tão difícil encontrar um sentimento de celebração nesses momentos. Tão orgulhosos como estamos dele, sim pelo seu trabalho, mas ainda mais por quem ele é como pessoa. Mas o trabalho dele merece isso. O trabalho dele neste filme merece isso. Ele merece isso, e então sempre agradeceria a Deus em primeiro lugar em tudo. Ele sempre honraria sua mãe e seu pai. Ele sempre reconheceria aqueles que vieram antes dele, aqueles que traçaram o caminho, aqueles que lhe deram seus presentes.

Simone continuou e agradeceu o prêmio em nome do marido, que morreu de câncer de cólon em 2020:

- Ele poderia dizer algo sobre a importância desta história. Sobre a importância das vozes negras contando histórias negras. Ele poderia aproveitar este momento para homenagear August Wilson, um dos maiores dramaturgos de nosso tempo. E, como li recentemente, as sociedades crescem muito quando todos os homens plantam árvores em sua sombra. Eles sabem que talvez nunca se sentem, e nossa sociedade pode estar longe de ser ótima, mas eu sei que as sementes que você plantou crescerão em florestas. E um dia nós também seremos altos o suficiente para alcançar os céus. Obrigada, Critics'' Choice e obrigada, Chad.

Confira, a seguir, os vencedores do Critics'' Choice Awards 2021:

Melhor Filme

Nomadland (Searchlight Pictures)

Melhor Ator

Chadwick Boseman ? A Voz Suprema do Blues

Melhor Atriz

Carey Mulligan ? Bela Vingança

Melhor Ator Coadjuvante

Daniel Kaluuya ? Judas and the Black Messiah

Melhor Atriz Coadjuvante

Maria Bakalova ? Borat: Fita de Cinema Seguinte

Melhor ator/atriz jovem

Alan Kim ? Minari

Melhor elenco

Os 7 de Chicago

Melhor Direção

Chloé Zhao ? Nomadland

Melhor Roteiro Original

Emerald Fennell ? Bela Vingança

Melhor Roteiro Adaptado

Chloé Zhao ? Nomadland

Melhor Fotografia

Joshua James Richards ? Nomadland

Melhor Design de Produção

Donald Graham Burt, Jan Pascale ? Mank

Melhor Edição

Alan Baumgarten ? Os 7 de Chicago

Melhor Figurino

Ann Roth ? A Voz Suprema do Blues

Melhor Cabelo e Maquiagem

A Voz Suprema do Blues

Melhores Efeitos Visuais

Tenet

Melhor Comédia

Palm Springs

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Minari

Melhor Canção

Speak Now ? Uma Noite em Miami

Melhor Trilha Sonora

Trent Reznor & Atticus Ross ? Soul

Melhor Especial de Comédia

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill

Melhor Série Dramática

The Crown

Melhor Ator em Série Dramática

Josh O?Connor (The Crown)

Melhor Atriz em Série Dramática

Emma Corrin (The Crown)

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática

Michael K. Williams (Lovecraft Country)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática

Gillian Anderson (The Crown)

Melhor Série Cômica

Ted Lasso

Melhor Ator em Série Cômica

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Melhor Atriz em Série Cômica

Catherine O?Hara (Schitt?s Creek)

Melhor Ator Coadjuvante em Série Cômica

Daniel Levy (Schitt?s Creek)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Cômica

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Melhor Minissérie

O Gâmbito da Rainha

Melhor Telefilme

Hamilton

Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme

John Boyega (Small Axe)

Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme

Anya Taylor-Joy (O Gâmbito da Rainha)

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme

Donald Sutherland (The Undoing)

Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme

Uzo Aduba (Mrs. America)

Melhor Talk Show

Late Night with Seth Meyers

Prêmio SeeHer

Zendaya