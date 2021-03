Em entrevista para Oprah, Meghan Markle fala sobre discussão com Kate Middleton e declara: - A rainha sempre foi maravilhosa comigo

08/03/2021 | 11:10



Nesse domingo, dia 7, a espera finalmente terminou. Foi ao ar no canal norte-americano CBS o especial Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special, a entrevista do casal para a apresentadora que deu o que falar mesmo antes de sua estreia. A conversa começou apenas entre Oprah e Meghan, em que ela fez importantes revelações.

A atriz começou falando que não tinha procurado mais sobre o Príncipe Harry antes do primeiro encontro dos dois, tampouco sabia dos detalhes entre o relacionamento conturbado entre os pais do ruivo, Príncipe Charles e Princesa Diana. Ela também comentou que pouco sabia sobre as responsabilidades dos membros da monarquia.

Briga com Kate Middleton

Meghan comentou os rumores de que teria feito a cunhada, Kate Middleton, chorar na véspera de seu casamento com Harry:

- O inverso aconteceu. E não digo isso para depreciar ninguém, porque foi uma semana muito difícil do casamento e ela estava chateada com alguma coisa. Mas ela pediu desculpas e me trouxe flores e um bilhete se desculpando, contou Markle, que confirmou que houve um problema com os vestidos da dama de honra.

- Isso me fez chorar. Realmente feriu meus sentimentos.

Silenciada pela família real e relacionamento com a Rainha Elizabeth

Em um tom mais sério, ela revelou que foi silenciada pela família real:

- Todos em meu mundo receberam instruções muito claras de não fazer comentários. Mesmo quando as coisas começaram a aparecer na mídia. Eu disse: Não se preocupe, estou sendo protegida. Eu acreditava nisso e foi muito difícil conciliar porque foi só quando nos casamos e as coisas começaram a piorar que percebi que não estava sendo protegida, mas eles estavam dispostos a mentir para proteger outros membros da família, mas não estavam preparados para dizer a verdade para me proteger.

Markle chama a família real de A Empresa, uma referência comum no Reino Unido. Mas ela disse que é importante distinguir entre a família e a instituição:

- É uma empresa familiar. Há a família e as pessoas que dirigem a instituição. A rainha sempre foi maravilhosa comigo.

A Duquesa de Sussex ainda revelou que os oficiais do palácio a informaram que seu filho, Archie, não teria um título e levantaram preocupações e conversas sobre como sua pele pode ficar escura quando ele nascer. Meghan não quis nomear a pessoa que levantou a questão da cor da pele de seu bebê para Harry e disse que seria muito prejudicial.

Apoio de amiga de Diana

Em seus momentos difíceis, Meghan teve medo de ficar sozinha e temia por sua saúde mental. Admitiu que os pensamentos de suicídio eram muito reais:

- É preciso muita coragem para admitir que você precisa ajudar. Para admitir que você precisa de ajuda.