Santo André e São Caetano fazem clássico na elite após uma década

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/03/2021 | 09:04



Maior clássico do Grande ABC desde a década de 1990, Santo André e São Caetano voltam a se encontrar pela elite estadual depois de dez anos. Com muitas quedas e promoções de ambos os lados neste meio tempo (no qual duelaram apenas na Série A-2 ou na Copa Paulista), hoje, às 19h, no Estádio do Canindé, Ramalhão e Azulão medirão forças pela terceira rodada do Paulistão. No último embate pela A-1, em 2010, triunfo andreense por 1 a 0, no Bruno Daniel.

Mandante, o Santo André buscará manter a invencibilidade no Estadual. Por ora, soma um empate contra o Santos e uma vitória fora de casa sobre a Ponte Preta. Do outro lado, o São Caetano só fez um jogo até aqui (a estreia contra o Palmeiras foi adiada em razão do compromisso alviverde na Copa do Brasil) e acabou superado no Anacleto Campanella pelo Red Bull Bragantino.

No entanto, independentemente do que fizeram até aqui, os jogadores admitem que clássico é diferente. E os dois atletas mais experientes das equipes, os goleiros Fernando Henrique, 37 anos, e Luiz, 38, falaram a respeito. “Espero jogo difícil. A gente sabe que eles vieram de resultado adverso, mas vamos tentar fazer bom jogo, respeitando o São Caetano. Clássico é jogo diferente, fico feliz por estar participando mesmo sendo experiente”, destacou o arqueiro andreense.

Luiz, por sua vez, já disputou alguns dérbis contra o Santo André com a camisa do Azulão. “As torcidas têm grande rivalidade e, para nós, vencer é muito importante. O adversário vem embalado, mas clássico a dimensão é maior. É sensação diferente. Muitos aqui não têm esse sentimento ainda, não sabem a grandeza de um São Caetano x Santo André. Vai ser um dia diferente para todo mundo”, afirmou.