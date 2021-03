Antetokounmpo brilha e Time LeBron derrota Time Durant no All-Star Game da NBA

08/03/2021 | 09:00



Com o mesmo formato da edição de 2020, que homenageou Kobe Bryant - morto em janeiro do ano passado -, o Time LeBron James foi o grande vencedor do All-Star Game 2021, disputado na noite de domingo no State Farm Arena, em Atlanta, nos Estados Unidos. O astro do Los Angeles Lakers e seus escolhidos venceram os três períodos iniciais contra o Time Kevin Durant e não tiveram dificuldades para sacramentar a vitória no último quarto por 170 a 150. De quebra, os vencedores conseguiram US$ 750 mil (R$ 4,26 milhões) de doação para uma instituição americana.

As duas equipes disputaram três quartos de 12 minutos, que se iniciaram com placar zerado, todos vencidos pelo Time LeBron. O último quarto não foi cronometrado. As equipes tinham que chegar a uma marca de 170 pontos para ser determinado o vencedor do confronto. Esse número foi definido devido a soma do Time LeBron nos três primeiros quartos (146 pontos) + 24 pontos (em homenagem a Kobe Bryant).

O astro grego Giannis Antetokounmpo foi o grande nome do jogo e saiu de quadra com o prêmio de MVP (melhor jogador). O ala/pivô do Milwaukee Bucks, em quadra pelo Time LeBron, anotou 35 pontos, agarrou sete rebotes e deu três assistências. Reserva da mesma equipe, Damian Lillard foi outro a fazer grande partida, sobretudo no período final, no qual anotou 10 pontos seguidos e converteu a cesta da vitória, praticamente do meio da quadra. O armador do Portland Trail Blazers fechou com 32 pontos.

Stephen Curry também merece ser citado pelo Time LeBron. O armador do Golden State Warriors converteu oito bolas de três e terminou o duelo com 28 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Por falar em assistências, Chris Paul distribuiu 16 no jogo, em que LeBron James (apenas quatro pontos), Luka Doncic (oito) e Nikola Jokic (seis) estiveram discretos.

Pelo Time Durant, o grande destaque foi Bradley Beal. O armador do Washington Wizards marcou 26 pontos, com dois rebotes e quatro assistências. Kyrie Irving apareceu em seguida com 24 pontos, 12 assistências e seis rebotes. Por fim, James Harden e Jayson Tatum anotaram 21 pontos cada um.

O Time LeBron entrou em quadra inicialmente com LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. O Time Durant iniciou com Bradley Beal, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kawhi Leonard e Zion Williamson.

OUTRAS ATRAÇÕES - Antes do All-Star Game foram realizados os eventos que normalmente acontecem no sábado do fim de semana das estrelas da NBA. No Torneio de 3 Pontos reduzido, com seis participantes para diminuição de contato entre os jogadores, Stephen Curry superou Mike Conley na última bola da rodada final e venceu o campeonato pela segunda vez em sua carreira.

Em um torneio de enterradas sem muitos participantes famosos, Anfernee Simons saiu vencedor. O ala dos Blazers derrotou Obi Toppin, do New York Knicks, e Cassius Stanley, do Indiana Pacers, e o detalhe é que nenhum deles conseguiu uma enterrada que somou 50 pontos - 10 de cada um dos cinco jurados.

Por fim, no desafio de habilidades, o torneio foi vencido por Domantas Sabonis, dos Pacers. Ele venceu na final Nikola Vucevic, do Orlando Magic. Os outros concorrentes foram Luka Doncic (Dallas Mavericks), Julius Randle (Knicks), Robert Covington (Blazers) e Chris Paul (Phoenix Suns).