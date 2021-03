Mancini relata rotina no Corinthians em meio a surto de covid-19: 'Cansativo'

08/03/2021 | 07:30



O técnico Vagner Mancini deu seu relato sobre a rotina no Corinthians em meio ao surto de covid-19 que acometeu 14 jogadores do elenco, além de membros do departamento de futebol. Ele se mostrou exausto pelas dificuldades, mas garantiu que está preparado para encarar os problemas e afirmou ser grato pela oportunidade no time alvinegro.

"As pessoas certamente não sabem o que estamos vivendo. Há 10 dias, nosso elenco tinha 29 jogadores. Nessa semana, eram apenas 17. É óbvio que você começa a perder peças e precisa olhar para o lado para ver quem está à disposição. Para piorar, pessoas do nosso staff também foram infectadas. Então nossa perda foi muito acentuada em todos os setores", relatou.

"Eu, o Flávio de Oliveira (preparador físico) e o Duílio (Monteiro, presidente) chegamos no CT às 7 da manhã, para tentar resolver todos os assuntos que também faziam parte dessas pessoas que não puderam estar ali", acrescentou.

Mancini lembrou que integrantes da comissão técnica também contraíram o vírus. Ele, porém, disse não esmorecer e prefere enxergar as adversidades como um "aprendizado", mais um em sua carreira. Na Chapecoense, o treinador foi responsável por comandar a reconstrução da equipe após o trágico acidente no fim de 2016.

"Perdemos muito do nosso corpo técnico também. O Alessandro, o Roberto e o André (diretoria) têm trabalhado de casa e estamos tentando recompor. Tive uma experiência parecida na Chapecoense, no final de 2016. Não tinham funcionários o suficiente para o dia a dia do futebol. E a cena se repete agora, claro que de uma forma diferente. Mas isso também tem nos motivado a fazer mais, a dar as mãos e nos ajudar", salientou.

"Tem sido cansativo, mas tem sido prazeroso também, porque é muito importante viver o clube em toda a sua intensidade. Viver o Corinthians é para poucas pessoas, e eu sou muito grato por isso", ressaltou.

O técnico enalteceu o elenco que tem nas mãos, dizendo que é formado por atletas capazes de superar as intempéries. No domingo, o time paulista derrotou a Ponte Preta de virada por 2 a 1 na Neo Química Arena e conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista.

"É uma equipe muito forte que tem gerado uma energia muito positiva, mesmo com todos os problemas que enfrentamos. Não havia encontrado esse ambiente que tenho no Corinthians em lugar nenhum. Não é só pressão. Temos momentos de prazer e ajudamos o companheiro que está do lado, dentro de campo e no dia a dia", avaliou.

O Corinthians tem a semana livre para treinar e volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, em duelo da quarta rodada do Campeonato Paulista.